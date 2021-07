in

Les comptes publiés à Bruxelles évaluent la nouvelle facture à 40,8 milliards de livres au lieu des 39 milliards de livres maximum attendus. Downing Street a rejeté le chiffre et a déclaré qu’il publierait bientôt son propre total. Le Brexiteer Peter Bone a déclaré qu’il était “complètement absurde” qu’après avoir payé plus que ce que le pays ait retiré pour l’ensemble de son adhésion au bloc, Bruxelles prétend que la facture finale est encore plus élevée que prévu.

Il a déclaré : « L’UE devrait nous payer de l’argent. Nous avons été contributeurs nets tout au long de notre période au sein de l’UE.

« L’idée que lorsque nous avons quitté le club, nous devons leur payer encore plus d’argent est complètement ridicule.

“L’UE est juste son moi déraisonnable normal.”

L’ancien ministre du Brexit, David Jones, a déclaré que Bruxelles devait justifier le nouveau projet de loi.

Il a déclaré : « Une chose est sûre, nous ne devrions pas leur payer un centime de plus que ce à quoi ils ont droit.

« Nous avons toujours su qu’il y aurait un calcul financier et nous avons toujours compris que nous devions peut-être leur verser de l’argent.

« La sous-commission des finances de la Chambre des Lords Europe l’a examiné il y a quelques années et a découvert que nous ne leur devions rien du tout.

« Il y aura forcément une dispute à ce sujet.

«Je pense que la plupart des gens justes penseraient que s’il y a de l’argent dû par le pays à quelqu’un d’autre correctement, il devrait être payé, mais cela ne signifie pas qu’il y a un chèque en blanc.

“S’ils s’attendent à ce que nous payions ce genre d’argent, ils devront le justifier.”

Bruxelles a déclaré qu’il ne bougerait pas de sa demande de 40,8 milliards de livres sterling pour régler la facture.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré: “Le rapport est final et les calculs ont été effectués conformément à l’accord de retrait.”

La Grande-Bretagne fait face à une demande de plus de 5,8 milliards de livres sterling d’ici la fin de l’année.

Bruxelles a déclaré qu’une partie de l’argent avait déjà été remise.

Les eurocrates ont refusé d’exclure une action en justice s’il y avait un différend sur le chiffre à l’avenir.

“Ce sont des obligations légales comme toute autre partie de l’accord de retrait”, a déclaré un deuxième responsable de l’UE.

La Commission enverra chaque année des demandes de liquidités semestrielles jusqu’à ce que la facture du Brexit soit réglée.

La Grande-Bretagne devrait continuer à payer ses engagements passés envers le budget bruxellois jusqu’aux années 2060.

Les responsables britanniques et européens continueront de se réunir dans le cadre du comité mixte de l’accord de divorce pour surmonter tout différend futur.

Un porte-parole du n°10 a déclaré : « Nous ne reconnaissons pas ce chiffre, c’est une estimation produite par l’UE à ses propres fins comptables internes. Par exemple, cela ne reflète pas tout l’argent dû au Royaume-Uni, ce qui réduit le montant que nous payons.

“Notre estimation reste dans la fourchette centrale comprise entre 35 et 39 milliards de livres sterling et nous publierons prochainement tous les détails au Parlement.”