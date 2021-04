Titre SEO: Bihar Board Matric Résultat 2021 Date: BSES Bihar Board 10e Résultats 2021 attendus prochainement, vérifiez la 10e date de résultat de la classe BSEB

Pas moins de 1,68 million de candidats s’étaient inscrits aux examens finaux du conseil d’administration de la classe 10 du Bihar.

Résultats du BSEB Bihar Board Matric 2021 Date: La date des résultats du Conseil d’examen de l’école Bihar pour les élèves de la classe 10 n’a pas encore été révélée par le conseil. Cependant, on s’attend à ce que les résultats du conseil soient bientôt publiés compte tenu des tendances des résultats. Bien qu’il y ait de nombreuses spéculations concernant le résultat à sortir dans la première semaine d’avril (probablement du 4 au 6 avril), l’avis officiel n’a pas encore été publié par le conseil d’administration. Une fois annoncés, les résultats seront disponibles sur biharboardonline.bihar.gov.in.

Avant la date prévue de l’annonce des résultats, les informations seront partagées sur les plateformes de médias sociaux – poignées Twitter et Facebook officielles du BSEB. Il est à noter que le BSEB publie généralement les résultats des élèves de la classe 10 dans les 10 jours suivant l’annonce des résultats des élèves de la classe 12. En passant, si le résultat de la classe 12 était annoncé le 26 mars de cette année, les résultats de la matricule devraient également être annoncés d’ici le 6 avril. Certains rapports des médias ont également déclaré que le festival de Holi pourrait également entraîner un certain retard.

Pas moins de 1,68 million de candidats s’étaient inscrits aux examens finaux du conseil d’administration du Bihar de classe 10, 8,46,663 hommes et 8,37,803 étudiantes. De plus, l’article sur les sciences sociales a été divulgué et le conseil a donc dû procéder à un réexamen le 8 mars.

Voici comment télécharger Bihar Board Class 10 Result 2021

Lorsque les résultats sont publiés, les étudiants peuvent visiter le site officiel, biharboardonline.bihar.gov.in.Un lien de résultat apparaîtra là-bas et les étudiants peuvent cliquer sur le lien.Les étudiants devront entrer leur numéro de rôle, leur code de rôle et soumettre. Une feuille de notes provisoire apparaîtra et pourra être téléchargée et imprimée pour de futures références.

La semaine dernière, les résultats des élèves de la classe 12 ont été annoncés et le pourcentage de réussite global était de 78,04%.

