Titres à venir sortis ce mois-ci

Plus d’une décennie après que Final Fantasy s’est aventuré pour la première fois sur le territoire des MMO, XIV est toujours en expansion. Son dernier chapitre, Endwalker, apporte les emplois Sage et Reaper, une nouvelle race sous la forme de Viera mâle et plusieurs nouveaux espaces tentaculaires : Labyrinthos, Thavnair, Garlemald et Mare Lamentorum. Dieu merci, les voyages ne sont pas activés par la voix.

Les joueurs vétérans seront ravis d’entendre que leur broyage peut recommencer avec l’avènement d’une augmentation du niveau maximum de 80 à 90 et un nouveau raid appelé Pandæmonium pour fléchir ces muscles de niveau maximum. Et, ceci étant un MMO, bien plus que cela nous pourrions jamais détailler ici.

Final Fantasy XIV : Endwalker sortira le 7 décembre pour Mac, PC, PS4 et PS5.