Titres de la semaine : nouvelle musique de Dirty Honey, Big Big Train et plus

Et bonne année à toi aussi.

Nous commençons 2022 comme nous avons terminé 2021, avec la preuve éclatante que la nouvelle musique continue de faire vibrer, avec des musiciens du monde entier évoquant la magie semaine après semaine. Même pendant les vacances de Noël – une période traditionnellement stérile en ce qui concerne les nouvelles versions – le rock n’a pas cessé de rouler.

Voici donc ci-dessous nos premiers Tracks Of The Week de 2022 – n’oubliez pas de voter en bas de page – mais d’abord, voici nos gagnants finaux de 2021. En troisième place se trouvaient The Moon City Masters avec Send It On, tandis que Ces voix du Kris Barras Band sont arrivées en deuxième position. Nos derniers gagnants de l’année ? Les Hellacopters.

Dirty Honey – Soyons fous

Dirty Honey donne le coup d’envoi avec une reprise à la Zeppelin de Let’s Go Crazy de Prince filmée comme une promo de hockey sur glace sur un lac gelé du Minnesota. Il existe deux versions : l’audio complet est ci-dessous, tandis que la version vidéo plus courte (avec une voix off de commentateur sportif surexcité) est sur la page YouTube du groupe. Alerte spoiler : Les Blues ont battu le Wild du Minnesota 6-4, l’ailier des Blues Vladimir Tarasenko marquant pour le cinquième match consécutif.

Simon McBride – Le combattant

Simon McBride est peut-être familier aux téléspectateurs depuis ses passages avec Ian Gillan, le Don Airey Band et Snakecharmer, mais ici, il se lance seul avec une chanson aussi complète que possible. Riff gras ? Vérifier. Chœur qui s’envole ? Vérifier. Clignotant en solo ? Échec et mat. Le prochain album solo de Simon, The Fighter, sortira via earMusic plus tard cette année.

Coleman Rigg & The Ridge Runners – Escapade

Opérant dans un espace inhabituel quelque part entre Joe Bonamassa et The White Stripes, le chef d’orchestre basé à Philadelphie Coleman Riggs sort des pièges avec cette mésaventure de blues tonitruante. « J’ai fait mes valises et recommencé à plusieurs reprises dans ma vie – laissant derrière moi des villes, des relations, des emplois ou quoi que ce soit d’autre », nous dit Coleman. « Il y a beaucoup de douleur là-dedans, mais aussi de croissance, et j’ai réfléchi et vu ces sentiments si clairement en écrivant cette chanson. »

Big Big Train – Les chauves-souris dans le beffroi

Moins de deux mois après la mort tragique du chanteur David Longdon, Big Big Train a sorti un instrumental qui montre le voyage peu orthodoxe du groupe virant à nouveau sur des tangentes inattendues. Le batteur écrit Nick D’Virgilio, Bats In The Belfry commence par un grondement, une basse de style Chris Squire, se transforme presque en thème d’Hawaï Five-0, comprend des cors et un orgue d’église, et se termine avec D’Virgilio cliquetant autour de son kit comme s’il se préparait pour un solo. Des trucs remarquables.

Yo No Se – Nova

Les grunges psychédéliques basés à Bristol, Yo No Se, ont terminé 2021 en publiant Momento Mori, une collection de faces B et de chansons enregistrées pendant le verrouillage, mais ne laissez pas la nature apparemment bricolée du projet vous rebuter. C’est un digne successeur de l’excellent album Terraform, et le single Nova trouve que le groupe fait ce que le groupe fait de mieux, ce qui répond à la question de savoir à quoi pourrait ressembler Black Sabbath si Kurt Cobain était leur chanteur et non Ozzy Osbourne.

Magnum – Pas de tremplin

Étonnamment, cette année marque le 50e anniversaire des piliers du pomp-rock Magnum (bien que leur carrière n’ait pas vraiment démarré depuis une demi-décennie), mais l’écriture de chansons de Tony Clarkin ne montre aucun soupir de vieillissement. No Steppin’ Stone jette des cors inattendus, le chanteur Bob Catley sonne en pleine forme, et il y a même un passage de clavier hypnotique délicieusement étrange que des groupes moins courageux auraient pu jeter. La résurgence en fin de carrière se poursuit sans relâche.

Enregistrements audio IO – Sunrise et Overdrive

Assis quelque part près du centre d’un diagramme très compliqué de krautrock/psychédélia/shoegaze/drone rock/space rock venn, les mystérieux enregistrements audio IO d’Orange County peuvent avoir un nom qui ressemble à une marque audiophile chère, mais il ne fait aucun doute que la super-fidélité de la musique. Écouter l’instrumental Sunrise And Overdrive, c’est comme être propulsé de force à travers une sorte de vortex sonore époustouflant dans les profondeurs de la galaxie, et c’est un voyage, nous pouvons vous le dire.

Emigrate – Always On My Mind (feat. Till Lindemann)

Cette chanson existe depuis un certain temps, mais Emigrate a fait une vidéo pour leur reprise émouvante du classique Always on My Mind de Wayne Carson, et c’est très bien aussi. De manière assez touchante, la chanson est conçue pour célébrer la relation entre le leader d’Emigrate Richard Kruspe et son compagnon de groupe de Rammstein, Till Lindemann, mais – comme toujours avec Lindemann – vous ne savez pas où la vérité s’arrête et où l’étrange prend le dessus. Quoi qu’il en soit, lorsque les cordes s’envolent, cela ressemble au plus grand succès de Noël de tous les temps, et la récompense à la fin est une belle touche.

Votez pour votre morceau de rock classique de la semaine : 3 janvier