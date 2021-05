Titres de Meghan Markle et du prince Harry: la famille royale n’a «aucun appétit» pour les styles de déshabillage | Royal | Nouvelles

Il a été rapporté qu’au cours du week-end, des assistants royaux avaient déclaré que Meghan Markle et le prince Harry devraient cesser de se faire appeler le duc et la duchesse de Sussex. Mais maintenant, des sources du palais ont déclaré que la reine et d’autres membres de la famille royale ne feraient pas pression sur le duc et la duchesse de Sussex pour qu’ils cessent d’utiliser leurs titres. S’adressant à l’Evening Standard, un haut responsable du Palace a déclaré: «Il n’y a pas d’appétit pour faire cela.

“La position sur les titres a été discutée par toutes les parties il y a des mois et reste la même.”

Cela intervient au milieu d’appels renouvelés pour le couple à leurs titres royaux après que le prince Harry ait semblé faire des remarques critiques sur la famille royale lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard.

Le prince Harry a décrit le malheur de son éducation.

Le duc de Sussex a discuté de la façon dont lui et son père ont été élevés comme une «trahison» de la famille.

Sur le podcast, le prince Harry a déclaré à propos de son père: «Il m’a traité comme il a été traité.

«Il y a beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon. Il n’y a pas de blâme.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une sorte de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle, ne le transmettez pas.

Sur le podcast, le prince Harry a ajouté: «Chacun de nous a une santé mentale.

“Mais je veux dire aussi la nature, faire des promenades, lancer la balle à mon chien sur la plage et des trucs comme ça.”

La nouvelle survient après que le prince Harry et Oprah Winfrey aient produit une nouvelle série documentaire sur la santé mentale intitulée “ The Me You Can’t See ”.

La série documentaire met en vedette Lady Gaga et l’actrice Glenn Close.

Au total, 14 experts médicaux ont également été interrogés pour la série afin de partager leurs idées sur la santé mentale.