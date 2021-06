Titulaire de Messi et remplaçant d’Aguero lors de la première de l’Argentine en Copa América

in

14/06/21

Le à 22:23 CEST

La formation argentine est déjà connue pour ses débuts en Copa América. Avec Leo Messi en tête, les hommes de Scaloni affronteront le Chili, d’emblée, sans Kun Agüero. Le nouvel attaquant du Barça devra attendre son opportunité sur le banc.

Emiliano Martínez, meilleur gardien cette saison en Premier League, défendra le but argentin. Devant, ligne de quatre avec Montial à droite, une paire de centraux pour Lucas Martínez et Otamendi, et le couloir gauche sera pour Tagliafico.

Au milieu du terrain, Paredes sortira en pivot. Devant, aux volants, De Paul jouera en intérieur gauche et Lo Celso, en droitier.

A l’avant, le poste de ‘Kun’ est occupé par un autre des joueurs souhaités par l’équipe du Barça, Lautaro Martínez qui, avec Leo Messi et Nico González, sera chargé d’essayer de percer le but chilien.