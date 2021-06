Titulaire d’un compte SBI Basic Savings Bank? Retrait d’espèces au guichet automatique au-delà de la limite gratuite pour coûter Rs 15 + GST!

in

La State Bank of India a révisé les frais de service pour les comptes de dépôt auprès des banques d’épargne de base (BSBD). Conformément aux frais révisés, le plus grand prêteur du pays prélèvera des frais pour les retraits d’espèces au-delà de quatre transactions gratuites en un mois auprès des clients titulaires des comptes BSBD. Les frais révisés seront applicables à partir du 1er juillet 2021. La banque du secteur public prélèvera également des frais pour les chéquiers au-delà de 10 feuilles par an.

Selon les frais de service révisés de SBI pour les comptes BSBD, les clients de la banque devront payer des frais allant de 15 Rs à 75 Rs pour les « services à valeur ajoutée supplémentaires » à partir du 1er juillet 2021. Cependant, les transactions non financières et les transactions de transfert seront gratuites. des frais dans les agences, ATM, CDM (distributeurs de billets) pour les titulaires de compte BSBD.

Frais de retrait d’espèces

La banque du secteur public a déclaré qu’elle facturerait 15 Rs plus la TPS par retrait d’espèces pour les transactions dans les succursales bancaires, les guichets automatiques SBI ou aux guichets automatiques d’autres banques au-delà de quatre retraits d’espèces gratuits. “Les frais seront récupérés au-delà de 4 transactions de retrait d’espèces gratuites (y compris les guichets automatiques et la succursale)”, a déclaré SBI.

Frais de carnet de chèques

Pour les titulaires d’un compte SBI BSBD, les 10 premiers départs de chèques seront gratuits dans un exercice. Après cela, un chéquier de 10 feuilles coûtera Rs 40 plus la TPS au client ; un chéquier de 25 feuilles coûtera 75 Rs plus la TPS et un chéquier d’urgence entraînera des frais de 50 Rs plus la TPS pour 10 feuilles ou une partie de celle-ci.

Cependant, les clients seniors seront exonérés des frais sur les services de chéquier.

Qui peut ouvrir un compte BSBD dans SBI ?

Les comptes SBI BSBD peuvent être ouverts par toute personne après une documentation KYC (connaissez votre client) valide. Les comptes BSBD sont principalement destinés aux couches les plus pauvres de la société pour les encourager à commencer à épargner sans aucun fardeau de charges ou de frais.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.