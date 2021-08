TiVo Stream 4K pourrait bientôt être mis à jour vers Android 10, tandis que NVIDIA tient bon

in

Une liste mise à jour dans la console Google Play suggère qu’Android 10 pourrait bientôt arriver sur le dongle de streaming de TiVo (via 9to5Google Et tandis que beaucoup d’entre nous attendent la sortie officielle d’Android 12, il existe de nombreux appareils Android TV qui fonctionnent toujours Android 9. Ainsi, la possibilité d’une mise à niveau sera grande car ces appareils incluent certains des meilleurs appareils de streaming tels que le TiVo Stream 4K et le NVIDIA Shield TV.

Le @TiVo Stream 4K devrait recevoir bientôt #AndroidTV 10 selon la console Google Play 😉 De plus, AT&T TV a été remplacé par DIRECTV STREAM dans la Play Console. pic.twitter.com/k5D3hOq7ZA – Guide TV Android (@AndroidTV_Rumor) 26 août 2021

À vrai dire, la mise à jour Android 10 est plutôt mineure, mais c’est toujours agréable de voir TiVo rester déterminé à fournir des mises à jour logicielles. La seule chose malheureuse à ce sujet est qu’il n’y a aucune indication quant au moment où la mise à jour commencera à être déployée pour les propriétaires de Stream 4K.

De l’autre côté de la médaille, l’équipe de NVIDIA a confirmé qu’elle ne prévoyait pas de mettre à jour le Shield TV ou TV Pro vers Android 10. Au lieu de cela, un message sur le forum indique qu’il a été ignoré car il n’y avait essentiellement “aucun impact sur la fin utilisateurs autres que le changement de chaîne de version.” Cela ne signifie pas que tout espoir est perdu pour les versions majeures à l’avenir. Le même message sur le forum dit qu'”il y a encore beaucoup de développement dans SHIELD”.

C’est une excellente nouvelle, car il semble que l’équipe NVIDIA Shield travaille à apporter plus de mises à jour à la plate-forme. L’absence de mise à jour vers Android 10 ou Android 11, suggère probablement que NVIDIA se concentre davantage sur la mise à jour Android TV 12 qui devrait arriver cet automne.

Avec Android TV 12, Google prévoit d’apporter une “expérience de visionnage plus fluide”, ainsi que certaines des meilleures fonctionnalités de confidentialité de la version standard d’Android 12. Une fois la mise à jour arrivée, vous pourrez basculer l’accès au microphone et à la caméra. , tout en affichant également les applications qui ont récemment accédé au microphone à partir de votre appareil de streaming ou de la télécommande connectée.

