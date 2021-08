Tiwa Savage recrute Amaarae pour une nouvelle chanson, “Tales By Moonlight”

Fraîchement sorti de son quatrième album studio acclamé par la critique, Celia, nommé l’un des 10 meilleurs albums de 2020 par Time Magazine, star de l’Afrobeat plusieurs fois primée. Tiwa Sauvage a fait un retour triomphal avec la sortie de “Tales By Moonlight”, qui met en vedette Amaarae.

“Tales By Moonlight” est le premier single officiel de son prochain projet Water & Garri, dont la sortie est prévue pour le 20 août chez Motown Records. Tiwa décrit le prochain EP comme son “voyage le plus spirituel à travers la musique à ce jour”.

Produit par Cracker Mallo, “Tales By Moonlight” fait référence à une émission de télévision pour enfants portant le même titre. Le spectacle se déroulait dans un village et mettait en vedette un adulte qui lisait de vieilles histoires folkloriques et des contes de fées à un groupe de jeunes enfants.

“Sur cette chanson, je me souviens de (ce) programme que j’ai regardé quand j’étais enfant et je dis essentiellement que je veux vivre les contes de fées avec les fins heureuses qui étaient dans ces histoires – c’est le genre d’amour que je veux ressentir. ” Commentaires de Tiwa.

“Tales By Moonlight” voit Tiwa faire équipe avec l’auteur-compositeur-interprète ghanéen-américain Amaarae. Présentée en tant que Beats 1 Breakout Star de 2020, Amaaarae ajoute sa voix soprano à ce son afro soul.

En 2020, Savage a donné une performance captivante pour Tiny Desk de NPR. Pour le spectacle, elle l’a ramené dans son pays d’origine, le Nigeria. La musicienne basée à Londres s’est produite au Jazzhole, un magasin de disques historique à Lagos, où elle est née.

Elle était accompagnée du groupe The Alternative Sound et a joué “Dangerous Love”, “Attention” et “Koroba” de son album Celia, ainsi que “Like”, qu’elle a initialement sorti avec Reekado Banks et Fiokee.

“Bien sûr, naturellement, nous aurions été là en personne, mais nous savons tous ce qui se passe dans le monde en ce moment”, dit-elle dans la vidéo. «Nous sommes dans une période étrange, essayant de guérir, de lutter pour la paix, la justice. Donc, je veux employer tout le monde à utiliser la musique comme l’un des outils pour nous guérir. Et nous sommes heureux, et nous sommes ici aujourd’hui, et je veux que vous vibriez avec nous un peu plus longtemps. Je veux apporter un peu d’afrobeat sur votre écran maintenant. Est-ce que ça va ?”

Précommandez Eau & Garri.