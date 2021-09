TJ Dillashaw admet qu’il a menti au combat d’arbitre avec Sandhagen

TJ Dillashaw dans son combat avec Cory Sandhagen

TJ Dillashaw a battu Cory Sandhagen par décision partagée en juillet et admet maintenant qu’il a menti à l’arbitre. S’adressant à Submission Radio, l’ancien champion du monde de 135 livres a déclaré que le combat se serait arrêté parce qu’il avait une blessure à l’œil ce qui signifiait qu’il avait des problèmes de vision. Mais il a menti et a dit qu’il voyait bien.

Et bien plus lors du second tour, à mon avis ; J’ai dû mentir à l’arbitre et lui dire que je pouvais voir, je ne voulais juste pas que le combat s’arrête.