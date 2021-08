TJ Dillashaw exclut le combat avec Jose Aldo et explique que sa priorité est de regagner la ceinture des poids coq

in

L’ancien champion TJ Dillashaw a évoqué un éventuel match avec José Aldo aux poids du coq, après que le Brésilien l’ait défié après sa victoire contre Pedro Munhoz, à l’UFC 265. L’Américain a révélé qu’il soignait une blessure au genou et se concentrait sur un combat à la ceinture.

« J’ai eu une déchirure du ménisque latéral, médial et du ligament croisé postérieur. Je suis content que ce ne soit pas le ligament croisé antérieur. Je suis content des résultats et je vois une récupération de trois mois jusqu’à mon retour à l’entraînement, je veux me battre pour la ceinture l’année prochaine », Il a dit JT en entretien avec Brendan Schaub.

A 35 ans, TJ Dillashaw Il est considéré comme l’un des meilleurs poids coq de l’histoire de la UFC et a été sacré champion à deux reprises. Après deux ans de suspension pour dopage par UTILISÉ, l’Américain est revenu et a battu Cory Sandhagen par décision partagée dans le combat principal de UFC Vegas 32.

D’autre part, José Aldo commence à accélérer dans la division des poids coq. L’ancien champion poids plume vient de battre Pedro Munhoz, dans l’une des attractions de UFC 265, remportant sa première séquence de victoires consécutives dans la division. Et il pense déjà à une nouvelle chance pour la ceinture.

