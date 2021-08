TJ Dillashaw explique pourquoi Sean O’Malley ne sera jamais un champion

Sean O’Malley | Image : Nouvelles mondiales

TJ Dillashaw affirme que Sean O’Malley ne sera jamais champion du monde UFC. Pourquoi l’ancien monarque de 135 livres pense-t-il cela? Voyons ci-dessous comment cela est expliqué dans une récente interview avec Submission Radio.

Sean O’Malley ne sera jamais un champion, déclare TJ Dillashaw

“Je ne pense pas qu’il va être un champion, il a trop de trous (dans son jeu)Dillashaw a commencé. Et ils le nourrissent juste des bons combats parce qu’il est un énorme tirage, non? D’une part, ils l’ont encouragé, l’ont mis sur la pompe UFC. Ils peuvent faire ça à presque n’importe qui si tu as un peu de charisme, si tu peux parler ils te pousseront. Et il a fait du bon travail pour se promouvoir. Il a fait un très bon travail à cela », a-t-il poursuivi.

Avertissement

«Quand vous voyez ces gars excités, ils travaillent aussi dur. Donc ça fait du bon boulot avec. Mais nous voyons ce qui s’est passé dès qu’il a combattu contre (Marlon) ‘Chito’ (Vera). ‘Chito’ est plus un combattant de premier ordre et a terminé au premier tour. Je veux dire, je ne pense pas que je vais être champion, mais c’est un bon combat. J’espère que je pourrai aller assez loin pour pouvoir utiliser un peu de ce tonnerre et être payé», a conclu TJ Dillashaw sur Sean O’Malley.



Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité