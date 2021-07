TJ Dillashaw, face à “sa seule chance” à l’UFC

La dernière fois que nous avons vu TJ Dillashaw dans l’Octogone, c’était en janvier 2019. Henry Cejudo l’a mis KO au premier tour du conflit pour le titre des poids mouches. Il était champion du coq et cette route allait se poursuivre… mais l’USADA a notifié un résultat positif à l’EPO. Il a reçu une sanction de deux ans. Il l’a accepté, il n’a pas été montré et il a continué à travailler. Aujourd’hui, à quelques jours du retour à l’action ce samedi, l’Américain admet une nouvelle fois son erreur, même s’il tente également de lever les doutes qui s’élèvent désormais à son sujet. “Si je pensais avoir réussi grâce à l’EPO, je ne demanderais pas Cory Sandhagen ou un top5. Je serai un animal quand je retournerai dans la cage. J’ai fait une erreur. Je me suis trompé. Pouvoir vivre avec ça, admettez-le, ça a été facile », a-t-il déclaré avant de disputer l’événement principal de l’UFC Las Vegas 32.

Le poids coq n°2 Cory Sandhagen vous attend ce samedi. Ce sera un combat difficile, mais Dillashaw est confiant. “C’était ma seule chance de rester à l’UFC. J’ai dû l’accepter, mais je pense que c’est un rival qui me favorise“A-t-il ajouté dans le précédent. Nous devrons le voir, car il y a beaucoup de doutes à son sujet. Le principal est le passage du temps. A 35 ans, être au chômage depuis plus de deux ans, c’est long. De plus, son retour a été retardé de deux mois. Il a été blessé quelques jours après le premier rendez-vous. Est-ce que plus de préparation était mieux pour vous ? Nous devrons le voir. Il n’a jamais cessé de s’entraîner (son groupe de travail comprend, entre autres, l’ancien champion des Bellator Juan Archuelta), mais la compétition est différente et il risque de s’étouffer.

L’Américain, avant de tomber contre Cejudo, est revenu sur quatre victoires consécutives (dont deux par titre), mais c’est du passé. Il a beaucoup en jeu. Pour sa part, Sandhagen arrive à son apogée. À 29 ans, il est dans la fleur de l’âge et arrive après avoir vaincu Moraes et Edgar. Une autre victoire pourrait conduire au titre et à plus en regardant en arrière. Il a perdu l’un de ses dix derniers combats et ce trébuchement était contre le champion de division Sterling. La victoire le laisserait avec le match revanche en vue, mais Dillashaw est au même point. Il a été marqué « récupérer votre titre à la fin de l’année ». Il y a l’égalité sur le papier bien que le moment met l’affiche préférée à Sandhagen. Vous devez le prouver à un combattant aux caractéristiques similaires. Deux combattants complets avec un coup de poing important. Tout pour le tout à Las Vegas.