TJ Dillashaw révèle combien de temps il sera absent après son opération

TJ Dillashaw a dû subir une opération au genou après sa victoire sur Cory Sandhagen à son retour dans l’UFC Octagon après une suspension de deux ans. L’ancien champion du monde des poids coq a reçu la bonne nouvelle d’avoir remporté le titre, mais la mauvaise nouvelle de devoir temporairement arrêter ce chemin en raison d’une blessure.

TJ Dillashaw ne serait absent que trois mois

Mais combien de temps sera-t-il vraiment absent ? Nous trouvons ici une deuxième bonne nouvelle. Killashaw lui-même a récemment confirmé à l’UFC 265 Calabasas Fight Companion que vous n’aurez besoin que de trois mois de récupération.

« J’ai eu trois déchirures différentes, deux au ménisque et une au ligament croisé postérieur. Je suis content que ce n’était pas dans le précédent. Je suis content des résultats car cela aurait fait neuf mois (si cela avait été une déchirure du ligament croisé antérieur). Je cherche une récupération de trois mois en ce moment jusqu’à ce que je reprenne l’entraînement. Et puis je chercherai à me battre pour le titre au début de l’année prochaine», a expliqué TJ Dillashaw à propos de sa blessure, de sa récupération et de son retour.

Il semble que le combat de championnat est garanti après sa victoire et qui il est et ce qu’il a fait dans la division des 135 livres. Mais il sera intéressant de voir quelle est sa situation à son retour car peut-être que le champion est différent ou que l’entreprise veut qu’il mène un autre combat avant de recevoir l’opportunité.

