TJ Maxx augmente les prix de certaines marques haut de gamme

TJ Maxx est peut-être connu pour ses bonnes affaires sur des articles de créateurs, mais le magasin a augmenté les prix de certains de ces mêmes produits haut de gamme, a révélé son PDG lors d’une conférence téléphonique avec des analystes mercredi, comme l’a rapporté CNN. Ernie Herrman, PDG des sociétés TJX, société mère de TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods, a révélé que la stratégie visant à « augmenter chirurgicalement » les prix de détail de certains articles était « en bonne voie » et « fonctionnait très efficacement ».

Les entreprises sont confrontées à un certain nombre de défis liés à la pandémie, notamment la crise mondiale de la chaîne d’approvisionnement qui a entraîné des retards importants dans l’acheminement des marchandises dans le pays, une augmentation de la demande et la nécessité pour les détaillants de payer des salaires plus élevés à leurs employés au milieu de ce qui a été inventé. la pénurie nationale de travailleurs. La société n’a pas révélé quelles marques ou quels types d’articles avaient vu leurs prix augmenter.

« Le fondement de tout cela est ce qui se passe dans ce pays, à savoir que les salaires et les coûts de la chaîne d’approvisionnement frappent vraiment comme jamais auparavant », a déclaré Herrman à propos de l’augmentation des coûts. « Et cela oblige les détaillants autour de nous à promouvoir moins ou à augmenter leur vente au détail. Cela ne fait donc que créer une fenêtre d’opportunité. » Herrman a ajouté qu’il y avait eu un « très bon succès » au troisième trimestre et aucun recul des acheteurs, malgré les inquiétudes initiales de la société.

« Nous commencions à [hike prices] assez agressive », a-t-il déclaré à propos du troisième trimestre. « Nous pensions qu’il y aurait une poignée d’articles ici ou là avec lesquels nous aurions des problèmes, mais cela n’a pas été le cas. » Avec l’offre de produits de luxe « un peu moins » pour le moment, Herrman a déclaré qu’il ne se souciait pas de prévoir la période des Fêtes. « La plupart des stocks dont nous avons besoin pour la saison des Fêtes nous ont déjà été livrés ou devraient arriver dans les magasins et en ligne à temps pour le vacances », a-t-il révélé.

Il est conseillé aux acheteurs des Fêtes de commencer leurs achats au début de cette année, car Moody’s Analytics avertit que les problèmes de chaîne d’approvisionnement ne montrent aucun signe de complicité. « Les maux de tête de la chaîne d’approvisionnement ne montrent aucun signe de diminution pour l’instant », ont écrit les économistes de Moody’s dans un rapport de mardi.