TJ McConnell est un idiot extrêmement conscient de lui-même

TJ McConnell a été micro cette saison et vendredi, nous avons vu la perfection inédite, parfaite et idiote qu’est TJ McConnell.

La motivation qu’il offre à ses coéquipiers est un peu n’importe quoi. C’est un tarif assez standard pour un joueur de la NBA, mais ce sont les moments intermédiaires et le discours de trash qui rend tout cela spécial. McConnell est clairement un idiot conscient de lui-même. Il comprend profondément qu’il n’est pas cool et en tire profit. Que cela signifie demander aux gens s’ils comprennent ses blagues ou s’ils ont vu le film Gladiator, il est toujours là avec une boutade.

Tout ce truc avec Gladiator est aussi un voyage, car après s’être assuré que les gens ont compris son geste des bras levés, il remarque: «C’est comme la seule chose cool que j’ai faite dans ma vie.» Nous sommes donc clairs: la chose la plus cool que TJ McConnell puisse se souvenir d’avoir faite est un geste du bras d’un film de 21 ans.

Cela, mes amis, est le signe d’un con.

Chaque équipe a besoin d’un con. Le dork est un élément essentiel d’une organisation. Le dork aide à garder les choses légères, le dork fait que tout le monde se sent un peu mieux dans sa peau. Le con renforce la confiance. Vraiment, ils sont les gardes du monde, distribuant leurs offres idiotes afin que les gens plus cool puissent faire les jeux et obtenir toute la gloire. Il est donc parfait qu’il soit distributeur sur et en dehors du terrain.