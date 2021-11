TJ Osborne célèbre la victoire des CMA Awards 2021 en embrassant son petit ami

TJ Osborne termine l’année en beauté.

Lors des CMA Awards 2021 le 10 novembre, le chanteur country et son frère John Osborne célèbre Frères Osbornela quatrième victoire de Vocal Duo of the Year.

Mais en acceptant le prix à l’intérieur de la Bridgestone Arena de Nashville, TJ a clairement indiqué que ce trophée était très spécial.

« Oh, mon dieu! Je vous le dis, chaque fois que nous avons remporté ce prix, cela n’a jamais cessé d’être extrêmement choquant », a expliqué TJ. « Honnêtement, c’est tellement incroyable d’être ici. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous. Cela a été une année folle pour nous à bien des égards, en particulier pour moi émotionnellement et pour que vous me souteniez tous – c’est vraiment le cas. l’impression que l’amour gagne ce soir. Merci. «

Quelques instants avant de monter sur scène, TJ a embrassé son petit ami Abi ventura tandis que John a partagé un baiser avec sa femme Lucie Silva.