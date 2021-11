TJ Osbourne embrasse son petit ami après la victoire des CMA Awards 9 mois après son coming out gay

TJ Osbourne a célébré sa victoire aux CMA Awards 2021 en partageant un moment spécial avec son partenaire. Lors de la cérémonie de mercredi soir à Nashville, Tennessee, le musicien des Brothers Osbourne et son frère, John Osbourne, ont remporté leur quatrième victoire pour le duo vocal de l’année, et avant de monter sur scène pour accepter le prix, Osbourne pouvait être vu dans le public partageant un baiser avec son petit ami Abi Ventura.

En acceptant le trophée, Osbourne, qui s’est révélé publiquement gay en février, a déclaré au public et aux téléspectateurs qui regardaient depuis chez lui que « cela a été une année folle pour nous à bien des égards, en particulier pour moi émotionnellement ». Il a ajouté: « Pour que vous me souteniez tous, j’ai vraiment l’impression que l’amour gagne ce soir. Merci. » Alors que le musicien quittait la scène sous une ovation debout, son frère a pris un moment pour faire un petit éloge à son frère, en disant : « applaudissez ce garçon » avant de partager : « nous aimons ce genre, nous aimons les gens, nous vous aimons tous tellement. »

TJ Osborne embrasse ouvertement son rendez-vous après avoir remporté le Duo vocal de l’année est un moment très spécial. #CMAawards pic.twitter.com/8sn3s6yOGn – Jason Scott (@JasontheScott) 11 novembre 2021

S’adressant à Entertainment Tonight après le moment marquant, Osbourne a admis qu’il avait initialement envisagé s’il devait ou non amener Ventura à la cérémonie, car « certaines de ces craintes se sont infiltrées ». Cependant, il a finalement décidé qu’il voulait « être ouvert à tous égards », Osbourne exprimant l’espoir que l’apparence aux côtés de son petit ami puisse « montrer aux gens qu’ils n’ont pas non plus besoin de se cacher ou de se modifier de quelque manière que ce soit ». Il a ajouté à propos de son petit-ami : « Il est très, très gentil. C’est mon petit-ami, [and] c’est un mignon. »

Plus tard pendant le spectacle du soir, les frères Osbourne sont montés sur scène pour interpréter leur chanson « Younger Me ». Osbourne a écrit la chanson sur son expérience d’acceptation de sa sexualité, et il a déclaré à l’Associated Press avant la représentation que « le fait que nous jouions une chanson qui a tellement de sens, en particulier pour moi, lors d’un prix de musique country show, c’est l’une de ces choses qui transcende en quelque sorte les récompenses elles-mêmes, l’argent lui-même, la célébrité. » Il a ajouté que « la plus grande chose » qui le dérangeait n’était pas « que j’étais reconnu, mais cela a en quelque sorte donné le message que peut-être que les personnes homosexuelles ou LGBTQ ne sont pas vraiment acceptées dans cet état. Bien que cela puisse être vrai dans certaines zones de notre scène, je n’ai pas l’impression que c’est à Nashville. C’est une ville très accueillante ici. «

Il a partagé un message similaire avec la foule quelques instants avant la représentation, réfléchissant à la façon dont il regarderait les CMA Awards « année après année, et j’ai toujours pensé à quel point ce serait incroyable et je rêvais d’être ici sur cette scène. » Osbourne, cependant, a déclaré « qu’il y avait tellement de choses qui étaient tellement d’obstacles pour moi. Et j’ai toujours sincèrement senti que ce ne serait jamais possible à cause de ma sexualité d’être ici. » Il a conclu: « Je souhaite juste, je souhaite que mon plus jeune puisse me voir maintenant. »