TKAT Stock: La bulle dans Takung Art Stock a plus de déflation à venir

Au cours des dernières années, nous avons vu tellement d’histoires comme celle qui entoure maintenant Art de Takung (NYSEAMERICAIN:TKAT) Stock. Les investisseurs trouvent un jeu dans un secteur «chaud» – et le font monter en flèche même si l’entreprise elle-même n’a pas grand-chose à offrir.

Source: Shutterstock

Au cours des dernières années, nous l’avons vu à plusieurs reprises dans la crypto et la blockchain. À la fin de l’année dernière, presque tous les stocks de véhicules électriques (VE) ont grimpé en flèche, même si plusieurs avaient des plans d’affaires qui n’avaient guère de sens.

Nous le voyons à nouveau avec le stock TKAT. Pourtant, même selon les normes de certains de ces rassemblements fous, les gains de TKAT ont été insensés.

Gardez à l’esprit que l’action TKAT a clôturé 2020 à 1,48 USD par action. Le 23 mars, il a touché 74 $. Même avec un énorme recul depuis, les actions ont encore gagné 1 826% jusqu’à présent cette année.

C’est beaucoup trop pour une entreprise qui n’a jamais fait ses preuves – et qui n’a toujours pas dit qu’elle prévoyait de se lancer dans la tendance qui suscite tant d’optimisme.

Et, encore une fois, nous avons déjà vu ces histoires. Ils ne se terminent généralement pas bien. Je suis sceptique que Takung Art sera différent.

Comprendre l’art Takung

Takung Art est une petite entreprise basée en Chine qui exploite une plate-forme pour le commerce de l’art.

Plus précisément, Takung propose des unités, ou des tranches de propriété, dans des œuvres d’art précieuses. Ces œuvres vont des peintures aux bijoux en passant par les sculptures anciennes en ivoire. Les vendeurs peuvent lister un article sur la plateforme Takung. Les commerçants achètent et vendent des parts. Takung Art réalise des revenus des deux côtés de la transaction.

C’est certainement une entreprise intéressante. Mais cela n’a pas été une très bonne affaire. En 2020, Takung Art a généré moins de 5 millions de dollars de revenus. Et bien que ce chiffre ait augmenté de 44% d’une année sur l’autre, la perte d’exploitation était toujours d’environ un tiers des revenus. Pendant ce temps, Takung Art a moins de 300 articles répertoriés sur sa plate-forme; ce n’est guère un acteur important dans le monde de l’art asiatique.

Et jusqu’à récemment, le stock de TKAT reflétait cela. Au début de l’année, Takung Art avait une capitalisation boursière de seulement 16 millions de dollars. Le volume quotidien moyen des transactions pour le quatrième trimestre de 2020 était d’environ 420000 actions – moins de 1 million de dollars.

NFT et stock TKAT

Alors, qu’est-ce qui a changé?

La réponse semble être la montée en puissance des NFT, ou jetons non fongibles.

Fongible signifie remplaçable ou interchangeable. Les jetons non fongibles ne sont donc pas remplaçables. Ils ne sont pas interchangeables. Ils sont uniques en leur genre.

Et il y a un optimisme énorme à l’égard des NFT en ce moment – pour une très bonne raison. La catégorie est l’une des plus excitantes de l’univers crypto. Il y a quelques semaines, j’ai noté que la moitié de toutes les ventes en dollars de NFT avaient eu lieu le mois dernier. La croissance n’a continué que depuis lors.

Le monde de l’art pourrait être un bénéficiaire particulier. L’artiste numérique Beeple a vendu un NFT en mars pour 69,3 millions de dollars. Et les NFT semblent parfaitement adaptés à la plateforme de Takung Art.

Après tout, certains NFT ne sont que de l’art numérique. Mais il existe un moyen d’intégrer les jetons à la propriété de l’objet physique réel.

Takung Art a la plate-forme. Les investisseurs croient clairement que la prochaine étape consiste à ajouter des NFT à cette plate-forme – et à créer un poids lourd potentiel dans l’espace.

Les nombreux problèmes

Mais il y a plusieurs gros problèmes avec la thèse.

Le premier est que Takung Art n’a tout simplement pas beaucoup de business en ce moment. Il n’a ajouté que 10 annonces pour l’ensemble de 2020. La valeur des objets répertoriés sur la plate-forme, selon le rapport annuel de la société, ne s’élève qu’à environ 72 millions de dollars.

Le second est que la réglementation chinoise présente un barrage routier potentiel.

Un certain nombre d’échanges de crypto-monnaie dans le pays ont été fermés en 2017. D’autres ont suivi en 2019. Le gouvernement central a adopté une ligne dure envers la crypto, et les NFT se qualifient. La société holding de Takung Art est basée aux États-Unis, mais ses activités opérationnelles se trouvent à Hong Kong et en Chine – et sont donc pleinement exposées à l’action du gouvernement central.

Cela nous amène au dernier problème: Takung Art lui-même n’a pris aucune mesure pour lancer des NFT de quelque nature que ce soit. Toutes les spéculations autour des actions TKAT sont basées sur des spéculations sur l’avenir de l’entreprise.

Peut-être que Takung Art franchit cette étape à un moment donné. Il devra toujours faire face aux deux problèmes fondamentaux: la plate-forme est minuscule et les régulateurs gouvernementaux ne sont pas susceptibles de regarder favorablement.

Et en prenant du recul, ce rallye est évidemment dangereux.

Oui, les NFT sont passionnants. Mais l’action TKAT a augmenté de plus de 1 800% en l’absence de nouvelles concernant la société elle-même. Ce ne sont que des commerçants qui se déchaînent.

Encore une fois, nous avons déjà vu cela. Ça ne se termine pas bien. Ne vous laissez pas emporter par la manie TKAT.

À la date de publication, ni Matt McCall ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable principalement de cet article n’occupaient (directement ou indirectement) des positions sur les titres mentionnés dans l’article.

