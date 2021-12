TLC a été la maison de la famille Duggar pendant des années à travers Counting On et 19 Kids and Counting, vivant sur le réseau sous une forme ou une autre de 2008 à juin 2021. C’était jusqu’à vendredi lorsque le réseau a finalement décidé de supprimer l’émission de ses offres.

Counting On a été annulé en juin dans la foulée de l’arrestation de Josh Duggar pour pédopornographie. Et maintenant, dans la foulée de sa condamnation, TLC a décidé de supprimer l’émission de son site Web.

TLC supprime TOUS les épisodes de Counting On du site après que Josh Duggar ait été reconnu coupable https://t.co/iMagaK7JAT – The US Sun (@TheSunUS) 11 décembre 2021

La décision ne devrait pas surprendre les personnes qui ont suivi la première controverse de Duggar et l’annulation de 19 Kids and Counting. « TLC est attristé d’apprendre les problèmes persistants impliquant Josh Duggar », lit-on dans un communiqué après la dernière arrestation. « 19 Kids and Counting n’a pas été diffusé depuis 2015. TLC a annulé l’émission à la suite d’allégations antérieures contre Josh Duggar et il n’est plus passé à l’antenne depuis lors. »

Selon InTouch, Counting On a été supprimé du site Web de TLC et de l’application TLC Go. L’émission vit toujours sur Discovery + pour le moment, mais pas l’émission précédente, et on peut supposer que Counting On suivra bientôt.

La condamnation de Josh Duggar pour deux chefs d’accusation de possession et de réception de pornographie juvénile a été un coup dur dans le cœur de la famille au milieu de leur présence continue dans les médias et de leurs questions sur certains aspects de leur vie familiale. Selon des sources d’InTouch Weekly, la famille Duggar a du mal à recoller les morceaux après la condamnation.

« La famille a prié et prié, mais s’est également préparée au pire », a déclaré la source à InTouch. « [Michelle Duggar] et [Jim Bob Duggar] essaient de rester forts, priant pour Josh, [Anna Duggar (née Keller)] et leurs petits-enfants. La famille se rallie, mais certains des enfants ne peuvent pas pardonner à leur frère Josh ce qu’il a fait. Ils sont horrifiés qu’il n’ait pas été aidé plus tôt. »

Duggar pourrait écoper de 20 ans de prison et 250 000 $ d’amende pour les deux chefs d’accusation. Plusieurs membres de sa famille ont parlé de la condamnation, le beau-frère Derick Dillard l’appelant « justice », tandis que la sœur Jinger Duggar a clairement indiqué qu’elle sentait que « l’âme » de son frère était ternie par ses actes.