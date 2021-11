TLM, le jeton du métaverse Alien Worlds, est en forte hausse. Qu’est-ce qu’il y a derrière ça ?

Alors que Bitcoin est encore assez endormi, d’autres acteurs du marché en profitent pour gagner un peu d’importance. Le token Alien Worlds Metaverse (TLM) fait partie de ceux qui ont voulu se démarquer sur le marché, grâce à des gains assez intéressants.

Au moment d’écrire ces lignes, TLM se négocie à 0,37 $, accumulant une perte de 9,58 % au cours des dernières 24 heures, reculant rapidement d’un sommet de 0,46 $ atteint hier. Malgré cela, il maintient toujours un gain de 44,38% au cours des 7 derniers jours.

Pour nous mettre en contexte, Alien Worlds est un jeu qui se déroule dans un métaverse extraterrestre, où les utilisateurs utilisent des cartes NFT pour exploiter Trillium (TLM) et effectuer des missions.

En raison de l’explosion de la popularité du terme Metaverse, suite à l’annonce de Mark Zuckerberg de changer le cours de Facebook, divers jetons de plate-forme qui naviguent sur ce marché en ont grandement bénéficié. Et c’est sans aucun doute le principal facteur qui favorise la volatilité à la hausse du jeton TLM.

Cependant, des perspectives techniques et une base fondamentale positive, annonçaient déjà la possibilité que ce jeton augmente de prix. La popularité des jeux Play to Earn augmente de façon exponentielle et Alien Worlds a de plus en plus de succès grâce à cette marée montante.

Dans le graphique hebdomadaire TLM vs USDT, nous voyons un bon scénario, grâce aux plus bas et plus hauts de plus en plus élevés.

La bougie qui vient de se fermer s’est développée avec une bonne force haussière, développant une dynamique à moyen terme, qui devrait encore s’étendre considérablement.

À l’heure actuelle, le prix fait face à la résistance immédiate la plus pertinente, proche de 0,36 $. S’il perce, il pourrait aller défier le prochain niveau de résistance, situé à 0,75 $.

Dans les prochains paragraphes, nous prévoyons ce qui pourrait arriver dans les prochains jours.

Graphique hebdomadaire du jeton TLM, natif du métaverse Alien Worlds. Source : TradingView.

Graphique journalier

À partir de la période quotidienne, nous voyons comment hier le prix a grimpé plus haut avec beaucoup de volatilité, mais tous les gains ont été rapidement bouclés.

Or, le rejet des prix élevés ne crée pas un très bon scénario. Cependant, la force d’achat que nous observons aujourd’hui semble vouloir reprendre la tendance haussière à court terme.

Un support à 0,33 $ a été créé, et s’il est maintenu, alors il est très probable que le prix du token Metaverse Alien Worlds augmentera beaucoup plus dans les prochains jours.

En cas de perte de ce niveau de support, une correction pertinente se produira, mais la force haussière dominante que nous voyons à gauche arrêterait rapidement la vente.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

