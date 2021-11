TLRY Stock a reçu de bonnes nouvelles, mais est-ce suffisant ?

C’est difficile à dire Tilray (NASDAQ :TLRY) a connu une année difficile. À l’heure actuelle, l’action TLRY est en hausse de 32% depuis le début de l’année (YTD) et de 53% au cours des 12 derniers mois. Cependant, sur ce marché, la mémoire à long terme n’est pas cool. Les actions ont baissé de près de 18% au cours des trois derniers mois. C’est ce qui attire l’attention lorsqu’il s’agit de forums d’actions meme – et de plus en plus, de tous les autres médias financiers.

Comme pour toutes ces autres sociétés de nouvelle génération – des néobanques aux fabricants de véhicules électriques (VE) en passant par les mineurs de lithium et les sociétés de marijuana – le battage médiatique semble conduire ces entreprises à des niveaux scandaleux sans réalité sous-jacente autre que le sentiment que « Ça va être vraiment, vraiment grand.

Un exemple parfait ? Juste après le nouveau-né-sur-le-bloc Groupe lucide (NASDAQ :LCID) a remporté les honneurs de la voiture de l’année, le stock LCID a grimpé en flèche. Aujourd’hui, sa capitalisation boursière dépasse d’environ 10 milliards de dollars Gué (NYSE :F). Pourtant, Lucid a livré une poignée relative de voitures. Pendant ce temps, Ford a produit 1,7 million de véhicules rien qu’en 2020.

En tant qu’autre nom à la mode, voici ce que vous devriez considérer si Tilray va de l’avant.

Action TLRY : argent facile = investissement imprudent

Je suis tout à fait pour prendre un dépliant de temps en temps. Mais les valorisations de la plupart de ces nouvelles sociétés sont si élevées que cela n’a aucun sens. Les actions se vendent à prime dans l’espoir que les conditions économiques actuelles restent en place. Pendant ce temps, les entreprises prometteuses cherchent toujours à générer des bénéfices pour soutenir leurs prix.

L’action TLRY n’est qu’un autre exemple de cette pensée magique.

Oui, l’entreprise a pris des mesures solides au Canada. Il y a trois ans, un grand brasseur mondial Anheuser-Busch InBev (NYSE :BOURGEON) a déboursé 100 millions de dollars pour élaborer une gamme de boissons infusées au CBD (et éventuellement au THC) avec la société au Canada. Tilray a également fusionné avec Aphria l’année dernière, donnant à la société un accès au marché américain par le biais du brasseur artisanal SweetWater Brewing Company.

Tout cela vaut-il une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars avec des bénéfices négatifs ? Apparemment oui.

Le monde de l’argent facile dans lequel nous vivons depuis 2008 signifie que les investisseurs – jeunes et moins jeunes – recherchent haut et bas des jeux qui augmenteront plus rapidement que leurs marchés monétaires, leurs CD et leurs comptes d’épargne. Cet argent a contribué à alimenter ces rassemblements de ruée vers l’or, construisant la culture actuelle et maniaque du FOMO (peur de manquer).

Et à chaque fois que les gens reprennent leurs esprits ? Vous commencez à parler de vrais fondamentaux et à relever logiquement les défis des sociétés de cannabis canadiennes, par exemple ? Ces entreprises viennent de conclure un nouveau contrat avec un grand nom ou de fusionner avec une autre société dans le cadre d’un accord entièrement en actions.

Y a-t-il un là, là ?

Il ne fait aucun doute qu’il y a des opportunités dans le secteur du cannabis en Amérique du Nord. De plus, le Canada a des années d’avance sur les États-Unis – en concluant des accords stratégiques avec de grandes entreprises pour aider à créer une ouverture pour une empreinte sur le marché américain. Lorsque les États-Unis s’ouvriront au cannabis, cet accord aura été crucial pour que les entreprises de cannabis prospèrent.

En plus de cela, la nouvelle législation proposée par la représentante de la Caroline du Sud Nancy Mace au Congrès a récemment enthousiasmé les investisseurs. Au lieu de légaliser le cannabis et de le taxer de manière significative (les démocrates ont suggéré jusqu’à 25,5%), la nouvelle proposition le taxerait à 3,75%. Le raisonnement ? Une taxe élevée encouragerait toujours les ventes au marché noir à des prix inférieurs.

Ces progrès sont encourageants, mais ils mettent aussi en lumière les diables dans les détails qui restent pour légaliser le cannabis.

L’action TLRY semble représenter une entreprise prête à entrer sur le marché américain. Sa récente participation dans une entreprise de cannabis basée aux États-Unis MedHommes (OTCMKTS :FFMM) est encore un autre grand pied dans la porte.

Mais combien de temps les investisseurs doivent-ils attendre que tout cela porte ses fruits, en particulier à la valorisation actuelle ? De plus, avec la Réserve fédérale américaine qui ralentit l’argent facile, les investisseurs seront-ils encore enthousiasmés par ces actions de l’aile et de la prière ? Ou les grandes entreprises continueront-elles à les acheter aux niveaux actuels ?

En fin de compte, il y a tout simplement beaucoup de risques à ignorer.

A la date de publication, GS Early n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

GS Early est un écrivain et éditeur financier primé depuis près de trois décennies, travaillant avec bon nombre des principaux éditeurs et éditeurs financiers au cours de cette période.