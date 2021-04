TLRY Stock Action est sauvage mais il y a des jours plus calmes à venir

Comme si nous avions besoin de plus d’enthousiasme pour les gros titres ces 18 derniers mois, GameStop (NYSE:GME) nous en a remis un grand nombre. Les manigances qui se sont déroulées entre le gang du WSB sur Reddit et les pros de Wall Street étaient amusantes à regarder. Malheureusement, cela a entaché la légitimité de tout un tas d’autres comme Tilray (NASDAQ:TLRY) Stock.

Rappelez-vous que le stock TLRY a inventé les super-pointes en 2018. Le stock a explosé 15 fois plus haut et sans avertissement. Malheureusement, il s’est rapidement écrasé par la suite et il a fallu 18 mois pour finalement atteindre le bas.

Au plus bas de la pandémie, il avait chuté de 98% par rapport aux sommets et tente toujours de réparer les dégâts. Ce qui n’aide pas, c’est que cela s’est produit à nouveau cette année, mais à une plus petite échelle. Tilray a grimpé à 67 $ par action dans une tornade de la tempête boursière GME.

Malheureusement pour les investisseurs qui l’ont poursuivi, le titre TLRY en a de nouveau rendu une grande partie rapidement. Les investisseurs ont perdu 70% de leur valeur par rapport aux sommets de 2021. Apparemment, ils n’ont pas appris de la première remise des gaz et ils avaient besoin d’une répétition.

C’était un gâchis relativement facile à éviter. En février, il semblait se stabiliser, mais j’ai mis en garde contre l’achat de l’action. Dans le même article, j’ai également suggéré que les taureaux détiendraient 20 $ par action. C’est exactement ce qui s’est passé, le titre a par conséquent chuté de 50%. Et les taureaux détenaient en effet cette importante zone de soutien.

TLRY Stock est sur des bases plus solides

Maintenant, et avec une base plus ferme sous eux, les taureaux peuvent reconstruire l’élan à la hausse.

Parce que je compte sur les aspects techniques, mes opinions apparaissent parfois comme antagonistes. Bien au contraire, l’industrie du cannabis mérite beaucoup de crédit. Les stocks de pots s’en tirent bien bien qu’ils soient toujours illégaux aux États-Unis. Cela pourrait changer cette année car avec la nouvelle administration vient un nouvel espoir de légalisation fédérale.

Une fois que les discussions se sont relancées sur l’assouplissement des règles, l’action TLRY attraperait un autre grand vent arrière. Mais la direction n’attend pas inutilement de l’aide. Ils font activement leurs propres titres. L’année dernière, ils ont annoncé leur fusion avec Aphria (NASDAQ:APHA). Nous devrions être plus proches d’une mise à jour sur la date de clôture de l’accord. La structure était dynamique, donc les détails ne sont pas encore absolus.

Jusque-là, ils luttent encore contre de nombreux obstacles. Jusqu’à présent, l’équipe s’est montrée à la hauteur, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Les métriques fondamentales ne sont pas encore un argument de vente mais elles s’améliorent. Ils sont loin d’être la pagaille qu’ils étaient lorsque les stocks de cannabis ont fait leur apparition pour la première fois en 2018.

Les fondamentaux se sont considérablement améliorés

Maintenant, Tilray a un rapport prix / ventes raisonnable inférieur à 16. Bien qu’il ne soit pas bon marché, il n’est certainement pas aussi exorbitant qu’à l’époque. Il y a également une amélioration considérable du chiffre d’affaires pour justifier les ratios actuels. Le chiffre d’affaires total a été multiplié par 10 en quatre ans. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que la tendance se poursuive ou s’accélère.

Ils perdent toujours de l’argent, mais ce n’est pas une mesure que les investisseurs devraient encore s’inquiéter. Une fois qu’ils cessent de croître, nous exigerons de voir la rentabilité. Jusque-là, la croissance ne peut pas venir en pinçant quelques centimes.

Je privilégie toujours les stratégies à long terme avec des actions de cannabis. Soit vous y croyez, soit vous n’y croyez pas. L’alternative serait de négocier activement autour de la connaissance du graphique boursier. Techniquement, il existe un support supérieur à 20 $ par action. De plus, si les taureaux peuvent dépasser 25 $, ils peuvent déclencher un autre rallye de 20% à partir de là.

Il vaut la peine d’explorer des méthodes alternatives

Les marchés d’options offrent également d’excellents moyens d’obtenir un TLRY long. Au lieu d’acheter des actions aujourd’hui, les investisseurs peuvent vendre des put à la place. Cela leur permet d’être optimistes maintenant, mais laisse place à l’erreur. Par exemple, au lieu de payer 22 500 $ pour posséder 1 000 actions, je perçois 2 400 $ pour l’opportunité de les posséder à 20 $. Ce commerce a 50 jours au compteur et n’a pas besoin d’un rallye pour gagner. En fait, le stock peut chuter de 20% et je serais toujours au seuil de rentabilité.

L’inconvénient de faire cela est que je perçois le maximum de bénéfices à l’avance. Si je veux participer à plus de 10% de la hausse, je devrais également ajouter des options d’achat. Ma stratégie consiste généralement à vendre d’abord les put, puis si la cassure se confirme, j’ajouterais des appels.

Quelle que soit la méthode, puisque les actions ne font que battre des records, je ne prendrais pas une position de taille réelle à la fois. Laisser de la place pour ajouter à des prix inférieurs constitue une stratégie judicieuse.

