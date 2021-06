TLRY Stock: c’est cher, mais Tilray a de la place pour courir

Le phénomène des actions mèmes a fait son retour, et il a fallu des jeux de pot comme Tilray (NASDAQ :TLRY) le long de la balade. En hausse d’environ 30% au cours du mois dernier, l’action TLRY pourrait-elle voir un regain d’intérêt de la part des investisseurs de détail sur Reddit Forum r/WallStreetBets ?

Cela peut être un vœu pieux. La résurgence des actions meme, qui a principalement alimenté les gains en Divertissement AMC (NYSE :AMC) et GameStop (NYSE :GME), s’essouffle. Même si la vague se poursuit, Tilray n’aura peut-être pas assez de « facteur de compression » pour augmenter uniquement sur l’état du stock de mèmes.

Pourtant, l’action n’aura peut-être pas besoin de l’élan de Reddit pour atteindre des prix plus élevés dans les mois à venir. Deux catalyseurs clés – sa fusion avec Aphria et la légalisation de la marijuana aux États-Unis – restent de son côté. Ces facteurs pourraient ne pas ramener l’action TLRY au sommet de 67 $ qu’elle avait fixé en février. Mais ils pourraient être juste suffisants pour produire des gains solides alors que le reste de 2021 se déroule.

Gardez à l’esprit que Tilray reste une action très volatile et riche en prix. Les actions pourraient connaître un recul à deux chiffres si l’intérêt des investisseurs particuliers diminue trop rapidement. Malgré cela, en tant que position à haut risque mais peut-être à rendement élevé, l’action TLRY est un jeu qui en vaut la peine au milieu de la mégatendance du cannabis.

TLRY Stock et le dernier tour de Meme Stock Mania

Après la récente poussée de Tilray, vous vous demandez peut-être si l’afflux de capitaux d’investisseurs particuliers a de la marge pour s’accélérer. Le PDG Irwin Simon courtise peut-être la communauté des actions de Reddit, mais cela ne signifie pas que les spéculateurs au détail doubleront et renverront les actions «sur la lune».

Au lieu de cela, la dernière vague de folie des stocks de mèmes pourrait s’éteindre beaucoup plus tôt que les vagues précédentes. Et même s’il a des jambes, l’action TLRY n’a pas l’ingrédient clé pour vivre un “rallye Reddit” turbocompressé. L’intérêt à court terme n’est pas assez élevé pour alimenter une courte pression.

Au 28 mai, seulement 6,7 % de ses actions en circulation ont été vendues à découvert. Cela n’est rien en comparaison des niveaux à deux chiffres d’intérêt à découvert observés dans les actions meme les plus performantes. Des noms comme AMC ont des taux d’intérêt courts d’environ 22%. Bain de lit et au-delà (NASDAQ :BBBY), un autre jeu populaire de Reddit, a des taux d’intérêt à court terme supérieurs à 30%. Et dans le cas de Groupe de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS), l’intérêt à court terme s’élève à environ 40 %.

Si vous comptez sur une courte pression pour envoyer des stocks de TLRY plus de trois fois par rapport aux prix d’aujourd’hui, ne retenez pas votre souffle. Mais les gains futurs des actions Tilray ne dépendent pas entièrement de facteurs à court terme comme celui-ci. D’autres catalyseurs pourraient avoir des effets plus durables et entraîner des gains supplémentaires.

Deux catalyseurs pourraient encore changer sa fortune

L’action TLRY peut attirer l’attention en tant que jeu potentiel d’actions Reddit, mais ce ne sera pas ce qui enverra les actions à une reprise partielle après sa vente de printemps.

Sa fusion récemment conclue avec Aphria fait de Tilray un acteur plus important dans l’espace et un concurrent plus viable contre des leaders tels que Croissance de la canopée (NASDAQ :CCG). Au cours des deux prochaines années, la consolidation de Tilray et d’Aphria générera 81 millions de dollars d’économies de coûts annualisées. Lorsque ce potentiel se reflète dans les résultats trimestriels de l’entreprise, cela pourrait aider à maintenir le cours de l’action à la hausse.

De plus, des efforts de légalisation de longue date pourraient augmenter le stock de TLRY. Les entreprises canadiennes de marijuana ont besoin que leur produit soit légalisé au niveau fédéral avant de pouvoir entrer sur le marché américain. Le processus ne s’est pas déroulé comme prévu depuis la « vague bleue » des résultats des élections, mais les choses pourraient bientôt s’accélérer. Les démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont réintroduit la loi MORE. Même deux républicains ont présenté leur propre version d’un projet de loi sur la légalisation il y a quelques semaines.

Alors que les attentes des investisseurs restent faibles, les efforts de légalisation du Congrès pourraient provoquer un rebond du sentiment et stimuler les jeux de pot comme l’action TLRY.

Attendez-vous à de la volatilité, mais Tilray pourrait encore augmenter

Tilray n’a peut-être pas besoin de meme stock madness pour déplacer l’aiguille. Mais des catalyseurs favorables ne garantissent pas un retour en douceur à 30 $ ou même 40 $ par action. Aujourd’hui, l’action est bien cotée. Les actions présentent actuellement un ratio cours/ventes (P/S) de 9,1x.

Un recul des actions Reddit pourrait également entraîner une volatilité pour Tilray. Mais bien que la course puisse être agitée, acheter des actions TLRY aujourd’hui peut toujours être une décision rentable à la fin.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.