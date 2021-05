TLRY Stock: Le pot est maintenant le plus gros alors que les investisseurs disent adieu aux actions APHA

Si vous êtes un investisseur qui attend de faire bouger votre marijuana, la fin de Aphria (NASDAQ:APHA) et l’émergence d’une Tilray (NASDAQ:TLRY) offre une opportunité de choix.

Fin du stock APHA, dites-vous? Eh bien, il est retiré de la liste. Mais les actionnaires, qui ont voté à 99,38% en faveur de la fusion, ont obtenu 0,8381 action TLRY pour chacune de leurs actions Aphria. Cela représente 0,8381 part du stock de ce qui est maintenant la plus grande société de cannabis en termes de revenus.

J’anticipe cet événement qui change la donne depuis un moment. Et bien que les actions de Tilray soient en baisse à long terme, la fenêtre d’opportunité de détenir l’action à un prix réduit ne durera probablement pas beaucoup plus longtemps.

Un regard plus attentif sur TLRY Stock

À l’époque où le stock de TLRY atteignait un sommet d’environ 150 $ à la fin de 2018, j’étais méfiant. Cela semblait trop beau pour être vrai.

Et en effet, c’était le cas. Le battage médiatique entourant Tilray, et les stocks de pot en général, a diminué en 2019. Malheureusement, de vastes quantités de richesse ont été détruites dans le processus alors que les investisseurs paniqués ont abandonné leurs actions.

Il y a un vieil adage selon lequel les investisseurs devraient se concentrer sur le «temps passé sur le marché» et non sur le «timing du marché». En d’autres termes, si vous pensez qu’une entreprise et un secteur sont prêts à croître, prenez une position dès le début et laissez-la là.

Cette stratégie simple peut être appliquée au stock TLRY. Le cours de l’action s’est établi à 18 $ et a changé à la fin du mois dernier, et c’est aussi un bon point d’entrée que n’importe quel autre… et encore mieux après la baisse de 5,4% d’hier.

Au cours des 12 derniers mois, les actions de Tilray ont atteint 67 $. La prochaine course de taureaux pourrait être juste autour du coin.

Et au lieu d’essayer de chronométrer votre entrée, pensez à simplement mettre du «temps sur le marché» et à accumuler quelques actions TLRY à long terme.

La haussière abonde

Il y a une multitude de raisons d’être optimiste quant au regroupement d’entreprises. Il est difficile de décider par où commencer.

Nous pourrions commencer par ceci: la combinaison Tilray-Aphria devrait générer environ 100 millions de dollars d’économies annuelles avant impôts dans les deux ans suivant l’achèvement de la transaction.

Ou que diriez-vous de ceci: Aphria a récemment acquis une société de bière artisanale appelée Brassage Sweetwater. La nouvelle société prévoit d’introduire les marques Sweetwater par le biais de boissons infusées au CBD aux États-Unis

L’entreprise est vraiment en avance sur la courbe avec cela. Une réforme potentielle de la loi fédérale sur le cannabis pourrait ouvrir la porte à de vastes flux de revenus dans les boissons enrichies au CBD.

Les actionnaires d’Aphria devraient être enthousiasmés par tout cela. Après tout, comme le rapporte Mark R. Hake, contributeur à InvestorPlace, ils finiront par détenir 62,1% de la société combinée.

Focus sur l’Europe

Les investisseurs doivent comprendre que le marché légalisé du cannabis ne se limite pas à l’Amérique du Nord. Il y a tout un monde à conquérir.

L’Europe offre un potentiel de croissance des revenus particulièrement notable. Et dans cette région, Tilray et Aphria apportent quelque chose à la table.

Ce qu’offre Aphria est une entreprise allemande robuste de cannabis médical, connue sous le nom de CC Pharma, ainsi que ses opérations européennes.

Pour sa part, Tilray dispose d’actifs de culture et de production au Portugal.

Plus précisément, la présentation aux investisseurs de l’entreprise combinée fait référence à une «installation de culture et de production de cannabis à faible coût EU-GMP de 2,7 mètres carrés avec des capacités d’exportation, offrant un accès sans droits de douane à l’UE».

Le PDG d’Aphria, Irwin Simon, a déclaré: «Du point de vue du libre-échange, nous pouvons expédier n’importe où en Europe.» Le PDG de Tilray, Brendan Kennedy, a également apporté une dose d’optimisme concernant les activités européennes de la nouvelle société.

«Notre société issue de la fusion sera bien positionnée pour poursuivre des opportunités de croissance avec notre chaîne d’approvisionnement et de distribution de bout en bout, conforme aux BPF de l’UE», a déclaré Kennedy.

La ligne de fond

Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreuses raisons d’être enthousiasmé par le rapprochement d’entreprises entre Tilray et Aphria.

Dans cet esprit, il est surprenant que le stock de TLRY ne soit pas beaucoup plus élevé. C’est peut-être juste une réaction différée – et une opportunité de prendre position avant que le cours de l’action n’augmente.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.