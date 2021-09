TMC accuse le BJP d’avoir insulté la “déesse Durga” après que le parti du safran a écrit à EC alléguant une violation du code modèle

in

Une délégation du BJP a également rencontré EC et a exhorté le panel électoral à empêcher Banerjee de participer aux sondages annexes qui ont suivi pour violation du code de conduite modèle en annonçant des récompenses en espèces pour les clubs de Durga Puja.

L’annonce par la Commission électorale de la suppression du siège de l’assemblée de Bhabanipur dans quelques semaines a fait grimper à nouveau les températures politiques. Le TMC au pouvoir et le BJP d’opposition se sont à nouveau tirés dessus au Bengale occidental après que le parti du safran a allégué une violation du modèle de code de conduite par le parti au pouvoir. La commission électorale a annoncé la date du scrutin le 4 septembre et avec cette annonce, le modèle de code de conduite a été mis en place.

Le parti du safran a écrit hier à la commission électorale pour demander une action contre Mamata Banerjee, le candidat du TMC de Bhabanipur. Une délégation du BJP a également rencontré EC et a exhorté le panel électoral à empêcher Banerjee de participer aux sondages annexes qui ont suivi pour violation du code de conduite modèle en annonçant des récompenses en espèces pour les clubs de Durga Puja.

« ….nous attirons votre attention sur le programme organisé par le gouvernement du Bengale occidental dans le stade couvert Netaji adressé par le ministre en chef non élu Smt. Mamata Banerjee et secrétaire en chef. Dans ce programme, les clubs organisateurs de Durga Puja ont été invités et des dons en espèces et d’autres installations du gouvernement de l’État ont été annoncés pour 36 000 clubs de l’État, dont 2 500 clubs dans la région de la Kolkata Municipal Corporation », lit-on dans la lettre du BJP à EC.

Cependant, le TMC n’a pas tardé à donner une tournure « anti-hindoue » à l’allégation du BJP. Le TMC a de nouveau mis en évidence une vieille vidéo de Dilip Ghosh dans laquelle il aurait dit que « Durga pata nahi kahan se aa jate hai » (Je ne sais pas d’où vient Durga). Ghosh aurait fait ces remarques en parlant de Ram. Maintenant, le TMC a lié la vidéo à la lettre de la CE en disant qu’elle montre la position anti-hindoue et anti-bengali du BJP.

« C’est bien de voir le BJP enfin avouer sa position anti-hindoue et anti-bengali ! Empêcher le soutien du gouvernement aux comités Puja révèle enfin le véritable état d’esprit des dirigeants du BJP. Toute l’Inde regarde à nouveau #BJPInsultsMaaDurga ! » a déclaré Bratya Basu, ministre en charge du Département de l’enseignement supérieur et de l’enseignement scolaire du gouvernement du Bengale occidental.

C’est bon de voir @BJP4Bengal enfin avouer sa position anti-hindoue et anti-bengali ! Empêcher le soutien du gouvernement aux comités Puja révèle enfin le véritable état d’esprit des dirigeants du BJP. Toute l’Inde regarde à nouveau #BJPInsultsMaaDurga ! – Bratya Basu (@basu_bratya) 8 septembre 2021

Le ministre en charge du Département du développement de la femme et de l’enfant et de la protection sociale du gouvernement du Bengale occidental, le Dr Shashi Panja, a déclaré : « Nous n’avons pas oublié comment le président de l’État du BJP, Dilip Ghosh, a insulté Maa Durga. Maintenant, son parti a des problèmes avec les gens qui célèbrent Durga Puja ! Avec ce déménagement, leur déconnexion avec les sentiments de cette terre est plus claire que jamais ! »

Nous n’avons pas oublié comment @BJP4Bengal State President @DilipGhoshBJP a insulté Maa Durga. Maintenant, son parti a des problèmes avec les gens qui célèbrent Durga Puja ! Avec cette décision, leur déconnexion avec les sentiments de cette terre est plus claire que jamais !#BJPInsultsMaaDurga pic.twitter.com/mG3mYafyUh – Dr Shashi Panja (@DrShashiPanja) 8 septembre 2021

Le ministre du Bengale, Aroop Biswas, a déclaré: «D’abord, ils ont insulté Maa Durga et maintenant ils ont insulté tout le festival qui nous tient tant à cœur. Une telle hypocrisie du BJP NE SERA PAS OUBLÉE ! Pas étonnant que les gens aient béni Mamata Banerjee avec un mandat aussi énorme. »

D’abord, ils ont insulté Maa Durga et maintenant ils ont insulté tout le festival qui nous tient tant à cœur ! Une telle hypocrisie de @BJP4Bengal NE SERA PAS OUBLÉE ! Pas étonnant que les gens aient béni @MamataOfficial avec un mandat aussi énorme.#BJPInsultsMaaDurga pic.twitter.com/xCy6SzHKp8 – Aroop Biswas (@aroopbiswasaitc) 8 septembre 2021

Le président de l’État de l’aile étudiante de TMC, Trinankur Bhattacharjee, a également affirmé que le seul objectif du BJP était de perturber l’événement. « Le seul objectif du BJP est de perturber les événements et de harceler les citoyens par tous les moyens ! C’est blasphématoire de voir des défenseurs de l’hindouisme pousser le GoWB à ne pas aider les comités Durga Puja dans leurs préparatifs pour le plus grand festival culturel du Bengale », a-t-il déclaré.

Le seul objectif de @BJP4Bengal est de perturber les événements & harceler les citoyens par tous les moyens !

C’est blasphématoire de voir des défenseurs de l’hindouisme pousser le GoWB à ne pas aider les comités Durga Puja dans leurs préparatifs pour le plus grand festival culturel du Bengale.#BJPInsultsMaaDurga pic.twitter.com/d6uMwcRehx – Trinankur Bhattacharjee (@TrinankurWBTMCP) 8 septembre 2021

L’ancien ministre de TMC, Madan Mitra, a remis en question l’opposition du BJP à cette décision. «Pourquoi le BJP a-t-il un problème avec le gouvernement qui aide les gens à célébrer Durga Puja ? Quel est le rapport avec les élections ? Le même soutien est également étendu cette année et pourtant, le BJP est énervé ! » il a dit.

Le TMC a dénoncé le BJP en disant que “les gardiens autoproclamés de la culture et des valeurs hindoues” ne comprennent pas l’hindouisme. Il a déclaré que la décision du BJP avait révélé “leur peu de respect pour Maa Durga et les traditions du Bengale”.

Le président de l’État du BJP, Dilip Ghosh, a déclaré aujourd’hui que c’était le TMC qui avait bloqué l’immersion de l’idole de la déesse Durga et qu’il avait maintenant violé le code de conduite modèle puisque Mamata elle-même est candidate. Ghosh a déclaré que son parti avait déposé une plainte contre la violation du MCC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.