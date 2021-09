in

Mamata Banerjee était revenue à son siège traditionnel de Bhabanipur après avoir perdu Nandigram face à Suvendu Adhikari.

Le Congrès de Trinamool a aujourd’hui porté un coup indirect au BJP alors que le parti du safran a publié sa liste de militants vedettes tandis que Mamata Banerjee dépose ses documents de candidature pour les sondages de l’assemblée de Bhabanipur. Le député de TMC Rajya Sabha, Derek O’Brien, s’est adressé à Twitter et a déclaré que bien que Banerjee ait déposé ses documents de candidature aujourd’hui, “deux noms” manquaient à la liste des militants vedettes du BJP. Le BJP a aligné Priyanka Tibrewal contre Mamata Banerjee.

“Toujours en avant. Mamata Banerjee Didi, au monde, a déposé ses documents de candidature de l’assemblée de Bhabanipur aujourd’hui. Deux noms manquants sur la liste des militants vedettes du BJP. Les Deux », a déclaré O’Brien, une allusion indirecte au Premier ministre Narendra Modi et au ministre de l’Intérieur Amit Shah, qui avaient longuement fait campagne lors des élections de l’Assemblée de l’État plus tôt cette année.

Toujours en avant. @MamataOfficial Didi, au monde, a déposé ses documents de candidature de l’assemblée de Bhabanipur aujourd’hui. Deux noms manquants sur la liste des militants vedettes du BJP. Les deux???? — Derek O’Brien | ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) 10 septembre 2021

Le BJP a publié une liste de 20 militants vedettes pour les sondages indirects au Bengale. Il s’agit notamment du chef du BJP du Bengale Dilip Ghosh, du chef de l’opposition Suvendu Adhikari, du secrétaire général de l’organisation Amitava Chakroborty, du député de Rajya Sabha Swapan Dasgupta, du député Babul Supriyo, des ministres de l’Union Subhas Sarkar, John Barla, Shantanu Thakur, Smriti Irani, Hardeep Singh Puri et Shahnawaj entre autres.

Gagner le sondage de Bhabanipur est nécessaire pour Banerjee afin de continuer en tant que ministre en chef. Elle a le temps jusqu’au 5 novembre pour se faire élire à l’assemblée.

Alors qu’un combat direct entre le BJP et le TMC est attendu, Banerjee affrontera également Srijib Biswas du Front de gauche tandis que le Congrès a décidé de ne pas présenter de candidat contre elle. Banerjee était accompagnée de l’épouse du ministre du Cabinet d’État Firhad Hakim au Survey Building à Alipore où elle a déposé ses documents de candidature.

Firhad Hakim a déclaré aux médias que les habitants de Bhabanipur attendaient avec impatience de réécrire l’histoire en assurant la victoire de Mamata Banerjee avec une marge record. Il a dit que le peuple attend pour venger le complot qui a été ourdi pour vaincre Mamata Banerjee à Nandigram. On peut se rappeler que Banerjee avait perdu contre Suvendu Adhikari du BJP par 1958 voix de Nandigram et est devenu ministre en chef «non élu».

Banerjee, une résidente de Bhabanipur, avait déjà gagné deux fois depuis le siège – en 2011 et 2016, mais est passée à Nandigram après qu’Adhikari l’ait mise au défi de concourir depuis le siège.

Le président du BJP du Bengale occidental, Dilip Ghosh, a déclaré que le BJP l’avait vaincue à Nandigram et la vaincrait à nouveau de Bhabanipur. Les votes pour Bhabanipur ainsi que Jangipur et Samserganj seront comptés le 3 octobre et les résultats seront proclamés le même jour.

