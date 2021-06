TMC va regarder au-delà du Bengale, ira dans un État pour gagner: Abhishek Banerjee

N’occupera aucun poste pendant 20 ans, Jay Shah peut-il promettre la même chose : Abhishek lors d’une conférence de presse à Kolkata lundi.

S’adressant à sa première conférence de presse en tant que secrétaire général du Congrès de Trinamool, le député Abhishek Banerjee a déclaré lundi qu’il y aurait une nouvelle poussée pour emmener le parti à travers le pays. Le BJP devenant le principal adversaire du TMC au Bengale occidental, Abhishek a déclaré : « Notre objectif n’est pas de vaincre le BJP. Notre objectif est de sauver le pays et de protéger notre Constitution. »

Contre les attaques du BJP contre lui en citant la politique de la dynastie, Abhishek, qui est le chef suprême de Trinamool et le neveu du ministre en chef Mamata Banerjee, a déclaré : « Vous avez mené une campagne sur la ‘dynastie’. Les gens vous ont donné la réponse. Je veux dire au BJP, parfois la dynastie vaut mieux que d’être méchant.

Défiant le BJP d’adopter une loi interdisant la politique de la dynastie s’il se sentait si fortement contre, le député a déclaré: “S’ils adoptent un tel projet de loi, je démissionnerai de mon poste.” Il a déclaré que le BJP n’apporterait pas une telle loi car il “importait des transfuges dynastiques”. Plusieurs dirigeants du TMC avaient rejoint le BJP avant les récentes élections à l’Assemblée, dont Suvendu Adhikari et les membres de sa famille.

Abhishek a également déclaré : « Je ne veux pas de poste ministériel pour les 20 prochaines années. Jay Shah (fils du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah) peut-il en dire autant de son poste à la BCCI ? » Réfutant les affirmations selon lesquelles il était de facto le numéro 2 du parti, il a déclaré que tout le monde au TMC était un ouvrier.

Le chef de TMC a déclaré que le parti procéderait à son expansion plus systématiquement qu’auparavant, bien qu’il n’ait partagé aucun détail. « Nous n’irons pas dans d’autres États pour gagner des sièges ou un certain pourcentage de voix. Nous n’irons dans d’autres États que lorsque nous pourrons gagner cet État », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’entretiendrait avec les hauts dirigeants du parti. « J’ai déjà eu des entretiens avec nos dirigeants vétérans Subrata Bakshi, Partha Chatterjee et Subrata Mukherjee. Aujourd’hui, je parlerai avec Sudip Banerjee et demain je rencontrerai Sougata Roy. Nous finaliserons notre planning et nous le rendrons public dans un délai d’un mois.

Abhishek a déclaré que sa promotion au poste de secrétaire général ne faisait pas de lui le numéro 2 du TMC. « Dans notre parti, il n’y a pas de deuxième homme. Nous sommes tous des travailleurs du parti. Je suis aussi un travailleur du parti et j’essaie de faire de mon mieux pour le parti.

Il a attaqué le gouverneur Jagdeep Dhankhar, qui a eu un conflit en cours avec le gouvernement Banerjee. « Vous êtes gouverneur, vous ne pouvez pas faire la différence entre le BJP et Trinamool. Vous avez commencé à attaquer le ministre en chef quelques heures après sa prestation de serment. Ce n’est pas fait », a déclaré Abhishek.

