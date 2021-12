TN commence les travaux préparatoires pour administrer COVID-19 vax à la tranche d’âge 15-18 ans

Le gouvernement du Tamil Nadu a déclaré dimanche avoir lancé les travaux préparatoires pour administrer les vaccins COVID-19 aux enfants âgés de 15 à 18 ans. La déclaration intervient un jour après que le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que la vaccination contre le COVID-19 pour les 15-18 ans commencera à partir du 3 janvier 2022.

Après avoir inspecté le 16e camp de vaccination Mega en cours dans plus de 50 000 camps à travers l’État, le ministre de la Santé et du Bien-être familial, Ma Subramanian, a noté qu’il y avait 33,20 lakhs d’enfants âgés de 15 à 18 ans au Tamil Nadu. « La vaccination de ces enfants commencera le 3 janvier et des doses leur seront administrées dans les écoles et également en organisant des camps spéciaux », a-t-il déclaré aux journalistes.

Se référant à la dose de rappel de vaccin aux travailleurs de première ligne annoncée par le Centre, Subramanian a déclaré qu’il y a 1,40 crore de ces travailleurs qui recevraient le vaccin le 10 janvier.

Pendant ce temps, le ministre a déclaré que plus de 100 personnes qui sont entrées en contact avec les 22 cas Omicron actifs dans l’État ont été détectées avec des symptômes de la nouvelle variante du coronavirus et elles ont été placées sous « isolement ». « Ils vont tous bien », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, le ministre en chef, le député Staline, a inspecté les services qui ont été installés à l’hôpital général du gouvernement Rajiv Gandhi pour traiter les patients infectés par la souche Omicron, ont indiqué des sources officielles. Concernant la couverture vaccinale COVID de TN, le ministre de la Santé a déclaré que le département avait inoculé 8,14 crore de personnes, dont 84,87 % constituent la première dose et 55,85 % la seconde. « Au niveau national, 88,59 % de la population ont reçu la première dose de vaccination », a-t-il déclaré.

La vaccination a commencé dans tout le pays le 16 janvier.

Appelant les membres du public à porter un masque facial et à suivre les normes de sécurité de Covid-19 en public, Subramanian a déclaré que ceux qui enfreignaient les protocoles étaient «pénalisés». « Une telle situation devrait changer et les gens devraient adhérer aux procédures opérationnelles standard établies par le gouvernement », a-t-il ajouté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.