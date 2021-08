TN dévoile un livre blanc sur la dette croissante de l’État et le déficit chronique des revenus

Le SOTR représentait près de 70 % du chiffre d’affaires total jusqu’en 2013-14. La proportion de SOTR par rapport aux revenus totaux a ensuite diminué à 62,82 % en 2020-2021.

En publiant un livre blanc sur les finances de l’État, le gouvernement du Tamil Nadu dirigé par le DMK s’en est pris lundi au régime précédent de l’AIDAMK, affirmant que l’aggravation du déficit budgétaire avait rendu l’État trop dépendant de la dette.

Selon l’estimation budgétaire provisoire (BIE) de 2021-2022, la dette globale de l’État sera de 5,70,189 crore de . Sa dette publique (hors dette du Centre) en pourcentage du GSDP est de 26,69 %, ce qui est supérieur à la limite autorisée de 25 % par la 14e Commission des finances, a déclaré Palanivel Thiaga Rajan, ministre des Finances du Tamil Nadu, aux médias. Cela signifie effectivement que chaque famille de l’État est endettée de 2 63 976 , a-t-il déclaré.

Il a déclaré que même si l’encours de la dette du gouvernement a été mentionné comme Rs 4,85 503 crore au 31 mars 2021 (RE), dans le BIE, “si l’on considère les” autres moyens “de financer le déficit budgétaire, le vrai la dette est de 5 24 574 crores de roupies, ce qui équivaut au total des déficits budgétaires sur cinq ans ».

Le déficit budgétaire financé par « d’autres moyens » pour la période 2016-21 était de 12,68% du déficit budgétaire total, et en chiffres réels, il s’élève à 39 071 crores, a déclaré le ministre. En particulier au cours des trois dernières années, les montants prélevés sur le compte public pour gérer le déficit budgétaire ont représenté plus de 10 % du déficit budgétaire en proportion, selon le livre blanc.

Le déficit des revenus de TN s’est détérioré au cours des huit dernières années. Une telle tendance à long terme a affecté les investissements en capital, qui à leur tour ont affecté la croissance. Dans cinq des sept années entre 2006-13, TN a eu un excédent net de revenus. Cependant, il s’agit d’un État déficitaire chronique des recettes depuis 2013. Le déficit moyen des recettes pour tous les États et territoires de l’Union était de 0,1 % du PIB en 2019-2020 et 2020-2021 ; pour le Tamil Nadu, il était respectivement de 1,5% et 1,4% du GSDP.

Les analystes, cependant, ont déclaré que la situation budgétaire de presque tous les États et du Centre s’est détériorée ces dernières années en raison d’une croissance économique plus faible et d’une baisse de la flottabilité des revenus, et que la situation est devenue plus grave après la pandémie.

Selon le ministre des Finances, le déficit budgétaire de l’État a augmenté principalement en raison de l’augmentation du déficit des recettes, et non de l’augmentation des investissements en capital. Pour 2018-19 et 2019-20, le déficit budgétaire était respectivement de 2,90 % et 3,26 % du PDSF. La limite autorisée en tant que ratio du GSDP est de 3 %. Le gouvernement du Tamil Nadu a enfreint cette limite de manière continue au cours des huit dernières années, a-t-il déclaré.

Les garanties gouvernementales en cours pour l’exercice 2020-21 étaient de 91 818 crores. Un montant plus élevé de garanties gouvernementales entraînera une faible cote de crédit du gouvernement, ce qui entraînera un crédit plus coûteux. Cela représente 4,72 % du GSDP, le troisième plus élevé du pays derrière l’Andhra Pradesh et le Telangana, a précisé le ministre.

Environ 91 % des garanties gouvernementales du gouvernement du Tamil Nadu sont dues à des emprunts dans les secteurs de l’électricité et des transports, et le gouvernement court le risque d’alourdir le fardeau de sa dette si les PSU ne sont pas remboursés.

Les recettes totales de l’État ont baissé à 8,7 % du GSDP en 2020-2021 par rapport au pic de 13,35 % du GSDP en 2008-09. Par la suite, les recettes fiscales propres de l’État (SOTR) ont enregistré une baisse significative. Le taux de croissance des recettes totales a chuté de manière drastique, passant de 11,4 % du PDSF en 2006-11 à 3,80 % entre 2016-19.

Le SOTR représentait près de 70 % du chiffre d’affaires total jusqu’en 2013-14. La proportion de SOTR par rapport aux revenus totaux a ensuite diminué à 62,82 % en 2020-2021.

Décrivant les principaux domaines d’intervention pour la reprise, le ministre des Finances a déclaré que des mesures et un suivi solides des indicateurs de performance seront la priorité. Le gouvernement encouragera la participation de toutes les parties prenantes au processus décisionnel. Il essaiera de réduire le fardeau de la dette le plus tôt possible tout en libérant le potentiel de valeur inutilisé pour augmenter les revenus de manière équitable avec le moins de coercition possible.