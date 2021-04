TN exhorte le Centre à fournir des jabs Covid aux États

Dans sa lettre au PM, dont une copie a été diffusée aux médias, Palaniswami a souligné que le mécanisme de prix différentiel adopté par le Centre était intrinsèquement injuste car il impose une charge financière plus élevée aux États.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, Edappadi K Palaniswami, a écrit lundi au Premier ministre Narendra Modi, lui demandant de se procurer et de fournir la totalité de la quantité de vaccin nécessaire pour administrer tous les groupes, y compris ceux âgés de 18 à 45 ans.

Il a également demandé au Centre d’explorer d’autres sources d’approvisionnement en vaccins, y compris d’éventuelles importations, afin de garantir que le déploiement du vaccin se déroule dans tout le pays de manière fluide et rapide dans les semaines à venir.

Dans sa lettre au PM, dont une copie a été diffusée aux médias, Palaniswami a souligné que le mécanisme de prix différentiel adopté par le Centre était intrinsèquement injuste car il impose une charge financière plus élevée aux États.

Elle est également inique puisque les gouvernements des États disposent de beaucoup moins de ressources fiscales à leur disposition que le gouvernement central.

Étant donné que des crédits budgétaires de `35000 crore ont été prévus dans les prévisions budgétaires pour 2021-22 pour le programme de vaccination Covid -19, les États ont une attente légitime que le Centre fournira le vaccin Covid-19 au cours de la phase III.

Le ministère de la Santé et de la Famille a annoncé une nouvelle politique à adopter dans la phase III de la vaccination contre le Covid-19 dans tout le pays.

Conformément à cette politique, les États se sont vu confier la responsabilité de se procurer et d’administrer le vaccin aux personnes âgées de 18 à 45 ans. Ce vaccin serait acheté par les gouvernements des États à des prix prédéterminés auprès des fabricants.

Le prix serait nettement différent du prix payé par le Centre pour l’approvisionnement en vaccins. Certains fabricants ont déjà annoncé une augmentation du taux de passation des marchés par les gouvernements des États, a-t-il déclaré.

