TNT ne laissera plus Charles Barkley se moquer des grandes femmes de San Antonio

Pour ce que ça vaut, quelqu’un sur Internet a une fois plongé en profondeur dans les affirmations de Charles Barkley sur les femmes de San Antonio et si elles étaient vraies ou non. En fin de compte, leur analyse a révélé des statistiques plutôt intéressantes, la plus notable étant peut-être qu’entre 1983 et 1998, Barkley a obtenu une fiche de 4 à 19 lors des matchs auxquels il a joué à San Antonio. Bien qu’aucune conclusion officielle ne puisse être tirée des données, il est possible que la blague de Barkley soit enracinée dans une rancune secrète contre San Antonio de ses jours en tant que joueur. C’est du moins mon hypothèse.