To Your Eternity aura une deuxième saison – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

A l’issue de la diffusion du vingtième épisode de To Your Eternity (Fumetsu no Anata e), le site officiel de l’anime a confirmé le développement d’une deuxième saison. L’adaptation de Yoshitoki Ōima (A Silent Voice) du manga acclamé sera de retour à l’automne 2022.

Le réseau japonais NHK a révélé la première image promotionnelle de la suite.

Yoshitoki Ōima a commencé à sérialiser son travail dans les pages du Weekly Shōnen Magazine en novembre 2016. Les éditeurs de Kodansha ont compilé l’histoire en 15 volumes à ce jour. L’imprimé a reçu les éloges universels du public et de la critique spécialisée ; Entre autres récompenses, la saga a remporté le prix du meilleur Shōnen lors de la 43e édition des Kodansha Manga Awards.

Masahiko Murata (Naruto Shippūden) était en charge de la réalisation de la première saison de l’adaptation animée pour le studio Brain’s Base (In / Spectre). La série devait initialement être diffusée en octobre 2020, mais son lancement a été reporté à la saison du printemps 2021, en raison des effets de la pandémie de COVID-19.

NHK fournit le synopsis suivant pour la série :

« Au début, l'”orbe” a atteint la Terre. Il pourrait faire deux choses : prendre la forme de tout ce avec quoi il a interagi et se régénérer pour revenir à la vie. L’orbe est devenu un rocher, puis un loup, et enfin un garçon, mais il parcourt le monde comme un nouveau-né qui ne sait rien. Enfant, il devient Immo. Petit à petit, il apprend à connaître la bonté humaine et Inmo apprend non seulement à survivre, mais grandit aussi en tant que « personne ». Mais son parcours est éclipsé par les Nokkers, ennemis destructeurs et inexplicables, ainsi que les cruels adieux de ceux qu’il aime.”

Source : CinéPremière