TOAST ouvre la première boutique de vêtements pour hommes autonome

Le magasin de vêtements pour hommes fera partie du portefeuille de vente au détail de Shaftesbury. // TOAST a ouvert son premier magasin de vêtements pour hommes dans le cadre du portefeuille de vente au détail de Shaftesbury // Une petite sélection d’articles ménagers et de vêtements pour femmes sera également disponible.

Le détaillant de mode TOAST – qui compte 20 magasins à travers le Royaume-Uni – a ouvert son premier magasin de vêtements pour hommes autonome dans le cadre du portefeuille de vente au détail de Shaftesbury.

Situé dans le quartier de Newburgh à Carnaby, l’espace de 1 146 pieds carrés est réparti sur deux étages et offrira une large gamme de vêtements de travail et de modèles plus décontractés. Une petite sélection d’articles ménagers et de vêtements pour femmes est également exposée.

Lire la suite: Shaftesbury révèle une année solide avec 60 nouvelles marques

« Nous sommes ravis de lancer notre premier magasin de vêtements pour hommes autonome dans un si bel emplacement », a déclaré Neil Hobson, responsable de la vente au détail chez TOAST. « Nous sommes impatients de partager la collection et d’offrir à nos clients une série d’événements, d’ateliers et de partenariats en magasin »

Samantha Bain-Mollison, directrice de la vente au détail chez Shaftesbury, a ajouté : « Nous sommes ravis que Toast ait choisi Newburgh Street, Carnaby, pour son premier magasin de vêtements pour hommes autonome.

« La marque est synonyme de style haut de gamme et s’intègre si bien à la solide gamme de vêtements pour hommes existante dans la destination. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette