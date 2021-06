Toaster s’associe à la recherche Google pour lancer une campagne publicitaire visant à sensibiliser le public à l’hésitation à la vaccination

La campagne comprend un film publicitaire en 8 langues pour la télévision et les médias numériques

Toaster India s’est associé à la recherche Google pour dévoiler une nouvelle campagne publicitaire de sensibilisation du public visant à sensibiliser le public à l’hésitation à la vaccination en Inde en informant les utilisateurs des informations vérifiées disponibles sur le moteur de recherche.

La campagne intitulée #GetTheFacts présente un film publicitaire en 8 langues pour la télévision et les médias numériques soutenant le besoin de recherches vérifiées liées à Covid-19, en mettant l’accent sur la campagne de vaccination en cours à travers le pays. Le film aborde en outre le fait que, que les questions soient grandes ou petites, des informations vérifiées sont disponibles pour les utilisateurs via une simple recherche Google. Plus nous posons de questions et plus nous trouvons de réponses, plus nous nous rapprochons d’un avenir meilleur.

Selon Bhawika Chhabra, directeur commercial de Toaster, en ces temps difficiles, les marques doivent concentrer leurs énergies sur un travail et une communication significatifs qui peuvent vraiment aider les gens. « Google a déjà fait un travail remarquable en contribuant à la lutte contre le Covid en Inde et en améliorant ses produits pour fournir des informations spécifiques et vérifiées. Cette campagne est un autre pas dans la bonne direction. Nous nous sommes associés à Google pour créer cette campagne dans plus de 8 langues pour la télévision et le numérique. La campagne a répondu aux questions liées aux vaccins et a encouragé les utilisateurs à poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir », a-t-elle ajouté.

Pour Ira Gupta, directeur créatif exécutif de Toaster, l’intention derrière le film était de communiquer dans un dialecte simple et lié aux utilisateurs. « Le film publicitaire rassure les gens et les encourage à poser de plus en plus de questions, qu’elles soient grandes ou petites, et les fait se sentir responsabilisés afin de prendre des décisions éclairées en utilisant des informations crédibles et vérifiées concernant la campagne de vaccination Covid-19. » a-t-elle déclaré.

