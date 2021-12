Tobias Ellwood s’en prend à Boris Johnson pour son approche Covid « hors du bus, dans le bus » | Politique | Des nouvelles

Des mesures plus strictes pourraient être imposées après le lendemain de Noël, selon un article du journal The Sun, qui a indiqué que le plan d’urgence n’avait pas encore été présenté aux ministres. Cela survient après que les conseillers scientifiques du gouvernement ont déclaré que les admissions à l’hôpital avec la variante au Royaume-Uni sont « probablement environ un dixième du nombre réel » en raison d’un retard dans la notification. Tobias Ellwood a critiqué l’approche « hors du bus, dans le bus » de Boris Johnson pour lutter contre le coronavirus.

S’adressant à LBC, M. Ellwood a déclaré: « Nous devons améliorer la gestion de crise. C’est dans le bus, hors du bus. L’économie s’arrête puis redémarre.

« Nous ne pouvons pas continuer à faire ça.

« Nous devons avoir une plus grande conscience de la situation.

« Nous sommes dans deux ans dans cette pandémie, il reste encore deux ans.

LIRE LA SUITE: Le PM a laissé abasourdi la sortie de Lord Frost – le ministre du Brexit en avait « marre »

« Nous devons créer un cadre qui permet au NHS de se reposer et un mécanisme alternatif pour faire face à la pandémie, distinct de celui dont vous avez ensuite besoin pour soutenir l’économie.

« Nous commençons à le faire avec les interventions de Rishi Sunak.

« Mais en fin de compte, ce sont les membres du cabinet qui peuvent exprimer leur point de vue sur le fait que le n ° 10 a compris la situation et travaille avec les forces et les faiblesses de Boris Johnson et nous ne le reconnaissons pas pour le moment. »

La « mise à jour de la situation » du Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) jeudi a été publiée samedi et a déclaré qu’il est « presque certain qu’il y a maintenant des centaines de milliers de nouvelles infections à Omicron par jour » en Angleterre.

Le maire de Londres Sadiq Khan a déclaré un incident majeur en raison de l’augmentation « extrêmement préoccupante » des cas dans la capitale, alors qu’il exprimait ses craintes concernant les absences du personnel dans les services publics vitaux, notamment le NHS, les pompiers et la police en raison d’une infection.

Interrogé sur un éventuel resserrement des restrictions après Noël, un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’ils « continueraient à examiner de près toutes les données et à surveiller nos mesures ».

La perspective de nouvelles règles intervient moins d’une semaine après que Boris Johnson a subi une rébellion d’un grand nombre de députés d’arrière-ban conservateur qui l’ont défié de voter contre l’utilisation obligatoire des laissez-passer de santé Covid pour les grandes salles.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, qui a démissionné samedi, a donné une indication de sa conviction quant à l’état d’esprit du Premier ministre, déclarant dans sa lettre de démission que « nous devons également apprendre à vivre avec Covid et je sais que c’est aussi votre instinct ».

A NE PAS MANQUER

Rishi demande un rapport détaillé sur le « tsunami » des sans-abri [INSIGHT]

La demande du public augmente pour un chemin vers la liberté [COMMENT]

Les craintes de verrouillage ont ravivé alors que des «mesures drastiques» étaient nécessaires pour arrêter Omicron [VIDEO]

Pendant ce temps, le Mirror a rapporté que la promenade traditionnelle de la famille royale à l’église le jour de Noël pourrait ne pas être accessible au public en raison de la pandémie.

Buckingham Palace a refusé de commenter, mais il est entendu que les plans de Noël restent à l’étude.

Le Sunday Telegraph a rapporté une source disant que les options incluent la reine restant au château de Windsor.

La semaine dernière, il a été confirmé que la traditionnelle fête familiale d’avant Noël pour la famille royale, qui devait se tenir mardi, était annulée, craignant qu’elle ne mette en danger les arrangements festifs de trop de personnes si elle se déroulait.

Les derniers chiffres de la UK Health Security Agency ont montré qu’il y avait eu 10 059 cas confirmés supplémentaires de la variante Omicron de Covid-19 signalés à travers le Royaume-Uni, portant le total des cas confirmés de la variante dans les quatre pays à 24 968.