Tobias Forge : Comment la musique punk a influencé Ghost

FANTÔME cerveau Tobias Forge a parlé à Matt Pinfield de 95,5 KLOS‘s « Nouveau & Approuvé » spectacle sur l’influence du punk rock sur l’approche musicale et lyrique de son groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Si vous obtenez le meilleur du punk rock de 1977 à 1980, beaucoup de ces » tubes » sont le genre de musique que j’ai grandi en écoutant avec mon frère. Il était aussi un très, très grand fan de la plupart des choses. Il s’extasierait aussi sur la façon dont cool LES DAMNÉS étaient à l’époque, puis il mettait le EURYTHMIQUE puis il mettrait un ARC-EN-CIEL enregistrer. Et cela a définitivement déteint sur moi. Je suppose que tout est en quelque sorte dans le genre rock – juste du rock et de la pop.

« Un groupe que j’aime beaucoup en fait et que je ne pense pas que les gens mentionnent beaucoup, mais qui a aussi eu une grande influence sur moi et dont je me sens proche en termes d’esprit ainsi que le type de langage mélodique et d’humour était LES DICKIES, » il a continué. « ‘L’aube des Dickies’ est une putain de bombe d’un record; c’est tellement bon. Dans mon ancien groupe, on jouait « Zombie infidèle », une couverture de cela. Je ne pense pas que les gens le remarquent, mais ‘L’aube des Dickies’, vous pouvez entendre beaucoup de FANTÔME là-dedans – ou l’inverse; vous pouvez beaucoup de DICKIES dans FANTME. Mais les gens ne le remarquent pas pour une raison quelconque. Mais le langage mélodique…

« Un autre groupe mélodique dont je retire également beaucoup d’influence – les gens ne semblent pas y prêter attention non plus – est MAUVAISE RELIGION. Musicalement, lyriquement, mais aussi l’harmonisation vocale et tout ce qui est aussi très… la fin des années 80 et le début des années 90 MAUVAISE RELIGION. Donc, une grande partie de mon chant vient en quelque sorte de chanter leurs chansons.

« Je pense que beaucoup d’éléments punk de mon écriture et de mon passé ne sont peut-être pas très concentrés lorsque je parle de musique parce que ce n’est pas si évident. » Forger ajoutée. « Mais je pense qu’une grande partie de l’élément humoristique de l’écriture – si cela a du sens – vient de l’attitude punk. Et aussi de ma façon de chanter qui est, évidemment, débattue si c’est du métal ou pas. Non – c’est du punk. Je chante comme beaucoup de groupes punk. Je chante beaucoup comme beaucoup de groupes punk que j’aime. »

En septembre, FANTÔME a sorti un nouveau single intitulé « Lune du chasseur » qui est présenté dans le dernier opus à succès de la légendaire franchise de films « Halloween tue ». Les « Halloween tue » la bande originale est arrivée le 15 octobre via Os sacrés, avec le film en salles (et paon) le même jour également.

Produit par Klas Åhlund et mélangé par Andy Wallace, FANTÔME‘s « Lune du chasseur » joue comme le « Halloween tue » générique de fin, et sortira le 21 janvier 2022 en tant que single de sept pouces à collectionner par Enregistrements Loma Vista. « Lune du chasseur » peut être diffusé, acheté et/ou pré-commandé dans sa version vinyle. La version commerciale du sept pouces comportera la face B spéciale « Halloween Kills (titre principal) », réalisée, produite et conçue par Jean Charpentier, Cody Charpentier et Daniel Davies.

« Lune du chasseur » caractéristiques OPETH‘s Fredrik kesson à la guitare et LA BANDE SONORE DE NOS VIE fondateur Martin Hederos au piano. Producteur Max Grahn et « Un écrivain goule » sont répertoriés comme les compositeurs et paroliers de la chanson.

Le clip officiel du premier nouveau morceau contagieux de FANTÔME depuis 2019 « Sept pouces de panique satanique » a été dirigé par Amanda Demme.

Il y a deux mois également, FANTÔME a annoncé une tournée américaine de 26 dates en tête d’affiche avec VOLBEAT et invités spéciaux TEMPLE JUMELLE, venant dans des villes comme Seattle, Denver, Chicago, Houston et Phoenix.

En mars 2020, lors de l’exposition finale de FANTÔME‘s « Préquelle » tournée à Mexico, Mexique, le groupe a officiellement présenté Papa émérite IV, le nouveau personnage qui sera en tête de l’acte pour sa prochaine phase de LP.

Forger joué comme un « nouveau » Papa émérite sur chacun des trois premiers LP du groupe, avec chaque version de Papa remplacer celui qui l’a précédé. Papa émérite III a été retiré au profit de Cardinal Copia avant la sortie de 2018 « Préquelle ».



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).