Tobias Forge de Ghost dit que “La chose qui ne devrait pas être” de Metallica est “une énorme inspiration” pour lui depuis plus de 30 ans

Pour célébrer le 30e anniversaire de METALLIQUE‘s “Black Album” et le prochain “La liste noire de Metallica” Album de reprises de 53 chansons, FANTÔME, Juanes et RODRIGUE ET GABRIELA ont organisé en exclusivité Pomme Musique listes de lecture montrant leur amour pour METALLIQUE ainsi que des morceaux d’autres icônes rock bien-aimées.

FANTÔME frontgoule Tobias Forge comprend METALLIQUE‘s “La chose qui ne devrait pas être” sur sa playlist et raconte Pomme Musique: “C’est l’un des METALLIQUEDes morceaux plus sombres, presque plus dans la lignée du death metal… Définitivement pas la norme si vous écoutez le catalogue. Sa tonalité est légèrement différente, ce qui la fait ressortir et la rend super lourde et diabolique. Des paroles très lovecraftiennes. Cette chanson a été une énorme inspiration pour moi pendant plus de 30 ans.” La forge comprend également des coupes de TUEUR, ANGE MORBIDE, VOIVOD, GARÇONS MORTS, MAUVAISE RELIGION et plus.

Dans une interview de 2019 avec Impérion, La forge dit que METALLIQUE est “l’un des groupes les plus importants pour moi – depuis longtemps. Certainement un groupe sans qui je ne ferais probablement pas ces choses”, a-t-il déclaré. “Je voulais être un musicien de rock avant de savoir, ou avant d’être amoureux de METALLIQUE, mais ils m’ont définitivement inspiré. Quand j’étais enfant et que j’aimais LES PIERRES QUI ROULENT et FLOYD ROSE et Jimi Hendrix et tout ça, ils étaient clairement d’un autre temps en train de faire quelque chose qui appartenait en quelque sorte au passé, alors que METALLIQUE, quand j’ai commencé à les écouter, ils étaient très actuels et ils l’étaient très maintenant. Ils étaient le plus grand groupe du monde à l’époque, et le sont toujours. Mais ils m’ont inspiré de bien des manières. Et aujourd’hui, bien sûr, j’ai l’incroyable opportunité d’être inspiré et d’être enseigné, de première main, par un groupe que j’ai passé tant d’années à apprendre à distance.”

“‘Marionnettiste’ changé ma vie pour toujours”, auteur-compositeur-interprète colombien Juanes raconte Pomme Musique. “Sans aucun doute, c’est l’un des albums les plus importants pour moi et l’un des plus influents de ma vie. Je me souviens de l’odeur de la ville à cette époque, je me souviens de ce que je pensais, je me souviens de mon METALLIQUE T-shirts, je me souviens des photos que j’avais dans ma chambre de tout le groupe. Je me souviens avoir voulu m’entraîner pour avoir un son égal ou meilleur qu’eux. C’était une obsession, et ça l’est encore aujourd’hui, heureusement.” Juanesplaylist exclusive de pour Pomme Musique montre non seulement son amour pour METALLIQUE, mais des contemporains comme TUEUR, TESTAMENT, SÉPULTURE et ANTHRAX, ainsi que des ancêtres comme LED ZEPPELIN et SABBAT NOIR.

“Nos vies musicales peuvent être essentiellement définies comme BM et AM : avant METALLIQUE et après METALLIQUE, ” Rodrigo Sanchez duo de guitares acoustiques virtuoses RODRIGUE ET GABRIELA raconte Pomme Musique. « Nous avons grandi en écoutant et en aimant le rock classique à Mexico, mais tout a changé pour nous lorsque nous avons entendu pour la première fois ‘Marionnettiste’. Cet album a été et reste une énorme influence pour nous. Cela nous a mis sur notre chemin musical. » Leur playlist exclusive met en lumière cet album “La batterie”, ainsi que des morceaux d’autres icônes bien-aimées du métal et du rock classique.

Diffusez les trois listes de lecture ci-dessous, et pour toutes choses METALLIQUE au Pomme Musique, allez à cet endroit.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).