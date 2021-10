Tobias Forge de Ghost révèle le concept du prochain album du groupe

Dans une nouvelle interview avec le KLAQ station de radio, FANTÔME cerveau Tobias Forge a expliqué comment les événements mondiaux extraordinaires des deux dernières années ont servi d’inspiration pour le nouveau matériel du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « L’album sur lequel je travaille, j’ai proposé ce concept il y a des années. Nous avons joué à Seattle en 2013, 2014 – quelque chose comme ça – nous avons joué au Showbox At The Market. [Editor’s note: The concert took place in April 2013.] Je me souviens du jour où j’ai eu l’idée de ce disque, ce prochain disque. Parce que j’ai un livre qui s’appelle « La règle des empires ». Donc, en gros, je voulais faire un disque sur la montée et finalement les échecs et les chutes inévitables des empires. Et une idée comme celle-là peut mener – du moins moi – assez loin. Donc, une fois que vous avez cette idée, du genre ‘Oh, maintenant je sais à quoi ressemblera la pile. Je sais maintenant quoi ne pas y mettre. Et c’était la même chose avec [2018’s] ‘Préquelle’ [album]; ça allait parler de la grande mort, une menace médiévale et primordiale d’anéantissement qui était, je suppose que je ne dirais pas charnelle mais peut-être un tout petit peu plus une mort spirituelle et philosophique, avec la présence toujours d’une véritable fin, alors que ce disque sur les empires allaient être un peu plus pratiques, je suppose ; un peu plus, je ne veux pas dire politique. Ce n’était donc pas vraiment difficile de s’inspirer des deux dernières années. »

Le livre Forger référencé est apparemment « La règle des empires : ceux qui les ont construits, ceux qui les ont endurés et pourquoi ils tombent toujours », dans quel auteur Timothée Parsons donne un aperçu de l’évolution de l’empire depuis ses origines dans la Rome antique jusqu’à son incarnation la plus récente du XXe siècle. Il explique ce qui constitue un empire et propose des suggestions sur ce que les empires du passé peuvent nous dire sur notre propre moment historique.

Le mois dernier, FANTÔME a sorti un nouveau single intitulé « Lune du chasseur » qui est présenté dans le dernier opus à succès de la légendaire franchise de films « Halloween tue ». Les « Halloween tue » la bande originale est arrivée le 15 octobre via Os sacrés, avec le film en salles (et paon) le même jour.

Produit par Klas Åhlund et mélangé par Andy Wallace, FANTÔME‘s « Lune du chasseur » joue comme le « Halloween tue » générique de fin, et sortira le 21 janvier 2022 en tant que single de sept pouces à collectionner par Enregistrements Loma Vista. « Lune du chasseur » peut être diffusé, acheté et/ou pré-commandé dans sa version vinyle. La version commerciale du sept pouces comportera la face B spéciale « Halloween Kills (titre principal) », réalisée, produite et conçue par Jean Charpentier, Cody Charpentier et Daniel Davies.

« Lune du chasseur » caractéristiques OPETH‘s Fredrik kesson à la guitare et LA BANDE SONORE DE NOS VIE fondateur Martin Hederos au piano. Producteur Max Grahn et « Un écrivain goule » sont répertoriés comme les compositeurs et paroliers de la chanson.

Le clip officiel du premier nouveau morceau contagieux de FANTÔME depuis les années 2019 « Sept pouces de panique satanique » a été dirigé par Amanda Demme.

Le mois dernier, FANTÔME a annoncé une tournée américaine de 26 dates en tête d’affiche avec VOLBEAT et invités spéciaux TEMPLE JUMELLE, venant dans des villes comme Seattle, Denver, Chicago, Houston et Phoenix.

En mars 2020, lors de l’exposition finale de FANTÔME‘s « Préquelle » tournée à Mexico, Mexique, le groupe a officiellement présenté Papa émérite IV, le nouveau personnage qui sera en tête de l’acte pour sa prochaine phase de LP.

Forger joué comme un « nouveau » Papa émérite sur chacun des trois premiers LP du groupe, avec chaque version de Papa remplacer celui qui l’a précédé. Papa émérite III a été retiré au profit de Cardinal Copia avant la sortie de 2018 « Préquelle ».



