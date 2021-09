Tobias Forge de Ghost sur son amour pour Metallica : « J’avais une affiche de Metallica de Metal Hammer sur le mur de ma chambre

L’homme principal de Ghost, Tobias Forge, admet que son adolescence serait remplie d’un « absolue stupéfaction » du fait qu’il considère maintenant les membres de Metallica comme ses amis.

“J’ai des moments où j’ai été en tournée avec eux, ou j’ai travaillé avec eux, où la version plus âgée, légèrement plus blasée de moi-même reçoit une petite tape sur l’épaule de mon jeune moi : ‘C’est putain de cool !'” Forge admet dans le prochain numéro du magazine Metal Hammer. « Mon frère aîné était un fan de Metallica, ils étaient donc toujours présents quand je grandissais. J’avais en fait une affiche de Metal Hammer sur mon mur – il y avait le démon Jump In The Fire dessus, mais avec une photo de l’ère Master Of Puppets.

Avec la sortie de l’album The Metallica Blacklist aujourd’hui, le monde peut désormais entendre Forge rendre hommage à ses héros/amis, avec Ghost contribuant une version typiquement dramatique du single principal de ‘The Black Album’, Enter Sandman.

“On nous avait demandé de jouer Enter Sandman quand Metallica était à [Swedish awards ceremony] Le prix Polar il y a quelques années », révèle Forge, expliquant le choix de la couverture du groupe. « Nous avons dit:« Pouvons-nous choisir quelle chanson ? » Ils ont dit : ‘Eh bien, vous pouvez choisir, mais nous voulons vraiment que vous fassiez Enter Sandman. Si vous allez ouvrir le spectacle, nous voulons que vous jouiez leur plus grande chanson.’ Alors quand on a parlé de ce disque, ça a eu du sens. »

“Comme la plupart des gens, Enter Sandman a été la première chose que j’ai entendue [on Metallica]. Dès qu’elle passait sur MTV ou à la radio, je m’arrêtais simplement : « Voici encore cette chanson. » C’était unique et puissant et juste très rock.

Vous pouvez en savoir plus sur Tobias Forge sur son amour de longue date pour Metallica et sur la façon dont ils ont influencé Ghost dans le prochain numéro du magazine Metal Hammer.

