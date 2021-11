Tobias Forge révèle le concept du prochain album de Ghost

Alors que l’attente se poursuit pour le cinquième album studio de Ghost, le cerveau créatif du groupe, Tobias Forge, a révélé le matériel source qui a inspiré son écriture pour la suite de Prequelle en 2018.

« L’album sur lequel je travaille, j’ai proposé ce concept il y a des années », révèle Forge dans une nouvelle interview avec El Paso, la station de radio rock texane KLAQ. «Nous avons joué à Seattle en 2013, 2014 – quelque chose comme ça – nous avons joué au Showbox At The Market. Je me souviens du jour où j’ai eu l’idée de ce disque, ce prochain disque. Parce que j’ai un livre intitulé The Rule of Empires. Donc, en gros, je voulais faire un disque sur la montée et finalement les échecs et les chutes inévitables des empires. »

« Une idée comme celle-là peut prendre – du moins moi – assez loin. Donc, une fois que vous avez cette idée, comme, ‘Oh, maintenant je sais à quoi ressemblera la pile. Je sais maintenant quoi ne pas mettre là-dedans.’ Et c’était la même chose avec Prequelle; ça allait parler de la grande mort, une menace d’anéantissement médiévale et primordiale qui était, je suppose que je ne dirais pas charnelle mais peut-être un tout petit peu plus la mort spirituelle et philosophique, avec le présence d’une véritable résiliation, alors que ce disque sur les empires allait être un peu plus pratique, je suppose ; un peu plus, je ne veux pas dire politique. Donc ce n’était pas vraiment difficile de s’inspirer du dernier couple d’années. »

Ghost a sorti son premier nouveau matériel en deux ans fin septembre. Hunter’s Moon figure sur la bande originale du nouveau film Halloween Kills et sortira sur vinyle de sept pouces le 21 janvier 2022 avec le thème Halloween Kills (titre principal) du légendaire compositeur John Carpenter en face B.

Les goules suédoises feront une tournée aux États-Unis avec Volbeat au début de 2022.