Tobias Harris, la cheville ouvrière des aspirations des Sixers

L’importance de Tobias Harris dans l’évolution concurrentielle de 76ers de Philadelphie C’est manifeste et bien plus vu la situation avec Simmons. Celui qui a commencé comme la troisième étoile de l’équipe doit assumer le rôle de deuxième épée, ce qu’il ne faisait pas jusqu’à présent, avec de très mauvais pourcentages de tir et un manque d’intensité et de clairvoyance tactique. Il semble retrouver son rythme et rien de mieux pour le confirmer que de signer le triple-double de sa carrière sportive. Les Sixers sont désormais sixièmes dans l’Est et regardent le haut du tableau avec optimisme, tant que Harris maintient ce niveau.

