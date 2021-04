Tobias Menzies, le prince Philip de “ The Crown ”, rend hommage au duc d’Édimbourg ⋆ .

WENN

L’acteur, qui joue le mari de la reine Elizabeth II dans la série dramatique royale à succès de Netflix, félicite l’époux de la reine pour son “ haut degré de dignité et de patience ”.

Tobias Menzies a rendu hommage à Prince Philip.

L’acteur a dépeint le regretté royal dans Netflix’s “La Couronne»Et a déclaré qu’il en était venu à apprécier le« haut degré de dignité et de patience »que Philip avait eu en assumant son rôle d’époux de la reine.

Tobias a dit au Guardian’s “Aujourd’hui en bref“Podcast,” Il y a beaucoup de forces différentes en jeu en lui. ”

«C’était quelqu’un qui se méfiait beaucoup de montrer ses sentiments, et pourtant, sur le plan atmosphérique, ce n’est pas une présence cool, il est assez chaud…»

«Il est abrasif. Il est difficile. Il est amusant. Mais il y a une énergie là-dedans: ce n’est pas calme, ce n’est pas doux. Et ces choses semblent être en quelque sorte en guerre en lui.

“Et donc, en fait, pour quelqu’un qui ne veut pas donner grand-chose, il a souvent l’impression de donner beaucoup de choses.”

Il a ajouté: «Pour quelqu’un qui n’était manifestement pas à l’aise avec (le rôle), il a réussi à le faire avec un degré assez élevé de dignité et de patience.»

Tobias a également félicité Philip – qui est décédé plus tôt ce mois-ci (21 avril) à l’âge de 99 ans – pour avoir toujours donné la priorité à la reine Elizabeth.

«L’idée de ce mâle alpha passe sa vie à marcher deux ou trois pas derrière sa femme», dit-il. «Être dans une position presque entièrement cérémonielle, c’est fascinant. C’est le truc du drame grec.

«(C’est) à son crédit l’effet qu’il a eu sur cette institution, sur cette famille. Il a pris ce rôle complètement non incroyablement au sérieux, a appliqué une énorme quantité d’énergie et d’inventivité et s’est créé une vie avec une grande ingéniosité et une grande énergie. Et je pense que l’institution elle-même en a profité.

«Il a été en partie impliqué dans la transition d’une famille aristocratique à une famille marquée par des valeurs largement bourgeoises. Il a aidé à l’ouvrir et, dans une certaine mesure, à démystifier beaucoup de choses qui se passaient. ”

Le regretté duc a été honoré lors d’un mémorial privé à la chapelle Saint-George du château de Windsor, qui a commencé à 15 heures BST samedi (17 avril 21).

Les 30 invités devaient porter des masques faciaux et s’asseoir dans des sièges socialement éloignés lors de la cérémonie à échelle réduite, avec Reine Elizabeth II en raison de s’asseoir seule au service de son mari.

Le prince Harry, petit-fils de Philip, est rentré des États-Unis en Grande-Bretagne pour l’occasion, tandis que sa femme enceinte Meghan, duchesse de Sussex, reste en Amérique.

