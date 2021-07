Toby Alderweireld achève son déménagement à Al-Duhail

in

Le défenseur de Tottenham Hotspur, Toby Alderweireld, a rejoint l’équipe qatarie d’Al-Duhail, mettant ainsi un terme à son séjour de six ans au club.

Le défenseur central belge avait précédemment fait part au club de son désir de passer à autre chose, son club de ville natale, Royal Antwerp, soi-disant intéressé à le faire entrer.

Toby Alderweireld quitte Tottenham pour le Qatar

Nous avons conclu un accord avec Al-Duhail SC au Qatar pour le transfert de Toby Alderweireld. Nous souhaitons à Toby le meilleur pour l’avenir. – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 27 juillet 2021

Fin d’une ère pour les Spurs

Le défenseur a signé un contrat de trois ans au Qatar, le gardant au club jusqu’en 2024. À 32 ans, Alderweirald jouera pour le club jusqu’à l’âge de 35 ans, où il pourrait décider de prendre sa retraite.

Quant à Tottenham, cette décision sonne la fin d’une époque. Ils ont dit au revoir à Jan Vertonghen l’année dernière, et maintenant ils ont dit au revoir à son complice de Toby Alderweirald. Bien que le partenariat n’ait pas abouti à de l’argenterie, il restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs jamais présentés au club londonien.

La défense new-look de Tottenham

Le départ d’Alderweireld permet aux Spurs de continuer à remodeler leur défense sous le nouveau régime de Nuno Espirito Santo et Fabio Paratici. Bien qu’ils n’aient encore signé aucun défenseur, n’ayant jusqu’à présent fait appel qu’au gardien Pierluigi Gollini, de nombreux accords sont actuellement en cours et si les Spurs peuvent les faire franchir la ligne, ils pourraient être une force à l’arrière la saison prochaine.

Un accord pour le défenseur de Bologne Takehiro Tomiyasu est en cours depuis un certain temps déjà et devrait être conclu sans complications. Ils sont également fortement intéressés par le défenseur argentin Cristian Romero, qui pourrait rejoindre pour plus de 40 millions de livres sterling.

Photo principale

Intégrer à partir de .