Toby Alderweireld EXCLUSIVE: la star de Tottenham dit que les joueurs sont “ tristes ” et “ blessés ” par le limogeage de Jose Mourinho et en assument l’entière responsabilité

Toby Alderweireld dit que les joueurs de Tottenham se sont sentis “ tristes ” et “ blessés ” de voir Jose Mourinho et son équipe d’entraîneurs quitter le club – mais a salué l’impact de Ryan Mason et insiste sur le fait qu’ils sont pleinement concentrés sur la capture de leur tir à la gloire de Wembley ce week-end.

Dans une interview exclusive avec talkSPORT‘s Sam Matterface, le défenseur belge a admis que la semaine avait été difficile pour tout le monde dans le club du nord de Londres après le limogeage de Mourinho et a insisté sur le fait que les joueurs se sentaient responsables de la fin de son règne de 17 mois.

GETTY

Alderweireld était dans et hors du côté de Mourinho vers la fin de son règne de Tottenham, mais était triste de le voir partir

Mourinho a été limogé avec la majorité de son équipe dans les coulisses lundi, l’ancien milieu de terrain Mason étant placé en charge par intérim jusqu’à la fin de la saison et chargé de diriger l’équipe pour la finale de la Coupe de la Ligue dimanche contre Manchester City.

«Cela a été une semaine difficile parce que vous travaillez avec un manager depuis un an et demi et que du coup il n’est plus là – je pense que tout le monde est très triste à ce sujet», a admis Alderweireld.

«Vous êtes ensemble. Pas seulement le directeur, le personnel de formation en général. Il y a beaucoup de gens avec qui vous travaillez quotidiennement. Vous voulez être mieux ensemble. Et puis, soudain, vous êtes surpris qu’il ne soit plus là. Alors, bien sûr, c’est très triste.

«Mais en tant que professionnel, vous devez être prêt à jouer le match contre Southampton. C’est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de nous concentrer sur le prochain match. Et la meilleure façon de surmonter les choses est de gagner des matchs. »

Mourinho a été critiqué pour sa marque de football et ses sorties prématurées en Europa League et en FA Cup, alors qu’il est parti avec les Spurs septièmes de la Premier League et confrontés à une lutte acharnée pour obtenir la qualification en Ligue des champions.

Alderweireld n’a pas toujours été un habitué des Portugais – son absence ces derniers mois soulevant beaucoup de sourcils – mais il maintient qu’il n’avait que du respect pour Mourinho.

«Encore une fois, dans le premier moment, il [the sacking] vous fait mal. Vous ne voulez jamais voir un manager partir », a-t-il ajouté.

«Nous ne nous sentons pas comme,« oh, tout est à cause du manager ». Nous sommes dans le même bateau, donc nous nous sentons responsables à 100%. Les gens veulent rechercher les problèmes, mais ce n’était pas le cas.

.

Alderweireld est à Tottenham depuis 2015 et est l’un de leurs joueurs les plus importants

«Vous êtes ensemble et vous essayez de faire de votre mieux ensemble. Malheureusement, nous n’avons pas obtenu le résultat que nous voulions à la fois en tant que manager et en tant qu’équipe, mais j’ai un immense respect.

“Ça fait mal de voir votre manager partir.”

Mason est maintenant l’homme sur la sellette.

À 29 ans, il est devenu le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Premier League lorsqu’il a mené les Spurs à une victoire 2-1 contre Southampton mercredi soir.

Alderweireld, comme beaucoup d’autres stars de Tottenham, a joué aux côtés de Mason pendant son séjour en tant que joueur dans le nord de Londres.

Interrogé sur la façon dont il a joué sous un manager de trois ans son junior, Alderweireld a répondu: «Étonnamment très bon.

«Bien sûr, nous avons joué ensemble. On se connaît. Mais il a une très bonne maturité – comment il apporte des choses à l’équipe, son idée de la façon dont il veut jouer au football, ses vues tactiques.

.

Alderweireld est maintenant entièrement derrière Mason alors que les Spurs tentent de remporter la gloire de la Coupe de la Ligue

«Le temps a changé où c’est un seul gars qui décide de tout. Nous parlons tous de football, tout le monde voit le football d’une manière différente et bien sûr, ils parleront de la façon dont nous voulons jouer, de la façon dont nous nous sentons à l’aise.

“Mais il a un état d’esprit dans la façon dont il veut jouer et il apporte cela à l’équipe d’une manière incroyable.”

Les Spurs font face à une tâche difficile en essayant de renverser Man City dimanche et de mettre fin à leur sécheresse de 13 ans devant 8000 fans à Wembley.

Ce sera encore plus difficile si le capitaine et talisman Harry Kane ne gagne pas son combat pour être en forme après avoir subi une blessure à la cheville contre Everton la semaine dernière.

«Tout le monde espère qu’il sera en forme. Il veut être en forme. Nous devons voir jour après jour », a déclaré Alderweireld.

«C’est un joueur incroyable, je ne peux pas le créditer assez, mais nous avons réussi dans des périodes difficiles sans lui aussi pour gagner des matchs.

«S’il n’est pas là dimanche, nous devons trouver un moyen. Bien sûr, nous voulons qu’il soit là, mais sinon nous devons trouver un moyen.

Guardiola a remporté la Coupe Carabao à trois reprises – les Spurs peuvent-ils les empêcher de remporter une autre victoire?

Man City a remporté la Coupe de la Ligue ces trois dernières saisons et a été de loin la meilleure équipe de Premier League cette saison.

Alors, Tottenham peut-il vraiment les battre?

“Nous savons que nous allons jouer un gros adversaire, une très bonne équipe, mais nous devons avoir confiance en nous”, a déclaré Alderweireld.

«C’est une équipe incroyable. Nous devons non seulement les arrêter, mais les battre, nous devons donc nous tourner vers nous-mêmes.

«C’est une si bonne équipe. Ils n’ont pas un style de jeu. Leur menace vient de partout. Nous ne pouvons pas seulement penser à les arrêter. Nous devons avoir confiance en notre jeu.

«Nous avons nous-mêmes de très bons joueurs. Nous devons trouver un moyen de les battre, pas seulement de les arrêter. »

La finale de la Coupe de la Ligue entre Tottenham et Manchester City est en direct sur talkSPORT ce dimanche, coup d’envoi à 16h30