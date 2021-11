Après neuf ans sur NBC, il est sûr de dire que The Office a été cimenté dans l’histoire de la culture pop comme l’une des émissions les plus drôles et les plus créatives de son temps grâce à sa distribution talentueuse et à son écriture pleine d’esprit. Soulignant un méli-mélo hilarant de moments qui ont laissé des empreintes indélébiles auprès de fans obsédés et d’un public avide, il n’y a pas eu d’intrigue plus intrigante de la comédie primée sur le lieu de travail que l’identité de Scranton Strangler. Devenant rapidement la nourriture des théories des fans, le public se demandant si l’un des employés de Dunder Mifflin pourrait être à l’origine des crimes étranges, les spéculations en ligne ont souvent désigné le directeur des ressources humaines Toby Flenderson – joué par l’acteur et écrivain Paul Lieberstein – comme suspect.

Avec des discussions en ligne remplies de théories sur les allées et venues de Toby à des moments précis avant les incidents de Scranton Strangler, beaucoup en sont venus à croire que le représentant des ressources humaines aux manières douces et à la voix douce était derrière les rencontres sauvages. Après tout, bon nombre des plus gros incidents impliquant le Scranton Strangler ont coïncidé avec des moments à Dunder Mifflin qui auraient pu provoquer du stress pour Toby, comme lorsque Jim (John Krasinski) et Pam (Jenna Fischer) accueillent leur premier enfant Cece dans le monde et Andy ( Ed Helms) leur offre un exemplaire du journal en souvenir du grand jour. Cependant, le titre indique: « Scranton Strangler frappe à nouveau », faisant peut-être allusion à la frustration de Toby que Pam soit heureuse avec Jim. Ou il y a les cas d’absence de Toby lors de la poursuite en voiture de Scranton Strangler et la voiture montrée à la télévision ressemblant à celle souvent garée à Dunder Mifflin.

Bien conscient de tous les cas et des preuves qui se sont accumulées depuis avec les fans qui théorisent sur les œufs de Pâques et les indices, Lieberstein a déclaré à PopCulture.com lorsqu’on lui a demandé si Toby pouvait être capable de quelque chose d’aussi odieux, l’acteur, réalisateur, écrivain et producteur aux multiples talents a ri . « Oh ouais, » dit-il, croyant que Toby aurait pu faire quelque chose d’aussi odieux. « Il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas eu à faire avec cet étrangleur de Scranton. Nous avions beaucoup de projets, et il n’a jamais été tout à fait mentionné qu’il n’était pas un meurtrier. Il vous étranglerait jusqu’à ce qu’il s’évanouisse.

Posant la possibilité d’un spin-off sur Scranton Strangler ou même d’une émission sur Toby Flenderson après son licenciement par Dwight (Rainn Wilson), Lieberstein dit que la possibilité « pourrait être vraiment amusante » si jamais l’occasion se présentait. Admettant que Toby ne serait pas « allé très loin », le natif du Connecticut spécule que la vie après Dunder Mifflin pour le représentant des ressources humaines à la voix douce aurait été simple. « Il s’est trouvé un autre petit boulot dans les RH où probablement rien n’a duré aussi longtemps, peut-être rebondissant d’un travail à l’autre. »

Alors que Lieberstein est humilié par l’accueil des fans et le temps qu’il a passé à jouer Toby Flenderson pendant neuf saisons dans la sitcom, il est actuellement enthousiasmé par son nouveau projet Audible Original « anti-science-fiction », MIDDLESPACE: The Rebels Attack, And Then The Other Side Attacks As Well…, diffusé exclusivement sur Audible le jeudi 18 novembre. The Audible Original and Above Average Production trouve le capitaine du vaisseau George Cottonhammer (Will Forte) ennuyé par son travail, agacé par son personnel et plein d’espoir pour un rêve de ouvrira un jour sa propre franchise de hamburgers intergalactiques. Mais sa vie change bientôt à jamais lorsqu’il refuse de répondre à un appel de détresse intergalactique, qui s’avère être un piège, lui offrant la chance de se faire un héros. Avec ses origines dans une courte pièce que le créateur Lieberstein a montée dans le passé, qui mettait en vedette le capitaine Cottonhammer, Lieberstein admet qu’il a vraiment aimé le rôle qu’il a imaginé et qu’il a continué à écrire jusqu’à ce qu’il développe MIDDLESPACE.

« C’est fondamentalement comme une science-fiction, mais je l’appelle en quelque sorte anti-science-fiction. J’ai toujours eu l’impression que ces capitaines de vaisseaux spatiaux se soucient tellement de leur travail et se mettent, mettent leur vie en danger chaque semaine ça se voit et ça me semble tellement faux », a-t-il déclaré à PopCulture. « Je pense juste qu’il y aurait un syndicat et que les gens voudraient se mettre dans la ligne zéro fois. Et donc c’était prendre cette position, et essayer de mettre un personnage plus réaliste, ou du moins, comique. »