Toby Fox parle de Deltarune et présente un concept art dans une interview avec Nintendo Japon

Image : Gigi DG

Deltarune Chapter 2 est disponible dès maintenant sur Switch, totalement gratuit. C’est du même créateur qui a créé Undertale – en fait, le titre lui-même est un anagramme d’Undertale – et pour célébrer la sortie, Nintendo Japon a obtenu une interview avec Toby Fox lui-même.

Un avertissement massif ici : il y a de grandes parties de l’interview avec lesquelles Google Translate n’a pas vraiment bien fonctionné, alors excusez-moi d’avance… mais voici quelques points saillants !

« Mes sentiments maintenant sont… fatigués. Je veux un jour de congé. Puis-je [speak to] Mario un instant ? « Emmenez-moi sur l’île de Yoshi ». Je veux aussi manger ce fruit vert avec une limite de temps prolongée. Si vous le mangez au petit-déjeuner, vous pouvez dormir trop longtemps 27 heures par jour, n’est-ce pas ? »

– Toby Fox sur comment il va

Les autoportraits de Toby Fox sont un délice (Images : Toby Fox)

Fox a en fait embauché une équipe de personnes pour l’aider à terminer le jeu (vous pouvez voir les crédits complets ici), et il explique comment cela a affecté le développement :

« Le temps qu’il a fallu pour développer le « Chapitre 2 » lui-même était en fait d’un an et demi. Il y a eu beaucoup de choses avant que nous puissions commencer le développement à grande échelle. Cependant, trois ans, c’est long… Je suis un peu désolé pour faire attendre tout le monde si longtemps… J’ai programmé « Chapitre 1 » et « UNDERTALE » tout seul, mais maintenant je ne peux pas programmer pendant longtemps parce que je me suis blessé au poignet. Ainsi, « Chapitre 2″ est à environ 90% programmé par un autre membre de l’équipe. Oui, je suis devenu réalisateur depuis cette époque (imaginez un chien professionnel dans un béret). »

Cependant, diriger une équipe apporte ses propres défis, et Fox dit que « instruire les gens est facile », mais en fait, les amener à faire ce que vous avez en tête est « 10,2 fois plus difficile » que de le faire vous-même.

Images : Gigi DG

Art conceptuel de Gigi DG, qui a travaillé sur le jeu (Image : Gigi DG)

Quant au chapitre 3, Fox dit (en plaisantant !) que le temps de développement est prolongé d’un an à chaque fois que quelqu’un demande quand il sort. Il semble qu’il y ait 7 chapitres prévus, et Fox dit qu’ils arrivent toujours :

Mais histoire sérieuse, une fois les chapitres 3, 4 et 5 terminés, j’aimerais les sortir. Il a fallu un an et demi pour développer le chapitre 2, donc c’est un simple calcul… ouais, c’est un mensonge !? Aider!

Enfin, un fait amusant de Toby Fox, qui a étudié le japonais et a pu aider à la localisation du jeu, qui a été réalisée par les légendes de l’industrie 8-4 (qui ont également localisé Return of the Obra Dinn, Hades et Firewatch) :

Le mot japonais 「グラマー」(glamour) a un sens légèrement différent du mot anglais « glamour ». En anglais, cela signifie « luxe » ou « brillant », mais en japonais, 「グラマー」 signifie quelque chose comme « gros seins et grosses fesses ». Pour la première fois, je savais que le BGM de « UNDERTALE » contre Mettaton et le titre japonais était « Brilliant Death Fight ».

Le titre anglais original est « Death By Glamour », donc si c’est un titre comme « Killed by Glamour' » en japonais… [would] dire, « Mettaton est un ennemi qui étouffe le joueur avec de gros seins et des fesses. » J’ai peut-être mal compris.

La bonté.

Le reste de l’interview est plein de spoilers, nous allons donc en rester là, mais si vous voulez le vérifier par vous-même, rendez-vous sur le blog Nintendo Japan !