Toby Keith et d’autres se produiront au festival iHeartCountry 2021

Toby Keith, Petite grande ville, et bien d’autres se produiront au iHeartCountry Festival présenté par Capital One le samedi 30 octobre.

iHeartMedia a annoncé le retour du festival, qui en est maintenant à sa huitième année. La programmation 2021 mettra en vedette les artistes les plus en vue de la musique country, dont Keith et Little Big Town, ainsi que Blake Shelton, Jake Owen, Lee Brice, Carly Pearce, Cole Swindell et Chase Rice. L’événement devrait se dérouler au Frank Erwin Center d’Austin et sera à nouveau organisé par Bobby Bones, la meilleure personnalité country d’iHeartMedia, syndiquée à l’échelle nationale.

« Le festival iHeartCountry est l’une des soirées les plus attendues de la musique country, et cette année est particulièrement excitante », a déclaré Rod Phillips, vice-président exécutif de la programmation pour iHeartCountry. « La musique live est de retour et nous avons hâte de retourner au Frank Erwin Center avec cette programmation emblématique. »

LiveXLive Media diffusera en exclusivité la célébration de la scène principale pour les fans du monde entier sur livexlive.com et les stations de radio de musique country d’iHeartMedia diffuseront l’événement en direct sur leurs marchés locaux et sur iHeartRadio.com.

iHeartCountry compte plus de 150 stations country à travers les États-Unis, atteignant plus de 110 millions d’auditeurs de musique country par mois à la seule diffusion, ce qui en fait le plus grand groupe de radio de diffusion country en Amérique. Le festival iHeartCountry présenté par Capital One fait partie de la liste d’événements reconnus à l’échelle nationale par iHeartMedia, notamment le festival de musique iHeartRadio, les iHeartRadio Music Awards, la tournée nationale iHeartRadio Jingle Ball présentée par Capital One, iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartRadio ALTer One Ego présenté par Capital One , iHeartRadio Wango Tango et les iHeartRadio Podcast Awards.

Les titulaires de carte Capital One ont un accès exclusif à des billets spéciaux en prévente avant le grand public pendant 48 heures seulement à partir du mardi 27 juillet à 11 h HE/10 h CT jusqu’au jeudi 29 juillet à 11 h HE/10 h CT. De plus, les titulaires de carte Capital One peuvent ajouter un laissez-passer Capital One à leur achat pour profiter d’un événement VIP pour les titulaires de carte au iHeartCountry Festival comprenant une performance intime de Lee Brice, de la nourriture et des boissons gratuites, et plus encore. Les fournitures sont limitées.

Visitez le site Web iHeartRadio pour les forfaits de billets et les informations de pré-vente.