Es posible que dentro de tu familia exista algún melómano al que le encanta seguir escuchando su música favorita en discos de mi vida. Si estás buscando alguna oferta por el Black Friday que te permita conseguir un regalo para él, te vamos a mostrar una que creemos que resulta muy llamativa por un tocadiscos multifunción y que puedes aprovechar en la tienda Fnac.

En la mencionada tienda online vas a poder hacerte con el Sunstech PXR32 únicamente 79,90 euros. Una cifra que está realmente bien Si se tiene en cuenta que habitualmente tendrías que pagar 99,90€. Por lo tanto, hablamos de una excelente oportunidad que tiene el añadido de no tener que Pagar nada por los gastos de envío en el caso de decidirte a comprarlo ahora mismo (en el caso de que seas socio de Fnac). Te dejamos enlace de compra que tienes que utilizar para hacerte con este producto que tiene unas dimensions de lo más comedidas teniendo en cuenta lo que ofrece: 36,5 x 35,6 x 11,9 centímetros.

Muchas opciones en este tocadiscos

Aparte de ofrecer todo lo necesario para poder disfrutar de los vinilos que tengas en casa, ya que por ejemplo es capaz utilizar velocidades de 33, 45 0 78 RPM, este es un accessorio que incluye muchas opciones de uso. Así, por ejemplo, no le falta un sintonizador FM estéreo que también te permitirá escuchar tus emisoras favoritas. Pero aquí no acaban las posibilidades de este equipo, ya que también dispone de puerto USB et lecteur de tarjetas para poder escuchar la música que tengas almacenada en tus dispositivos de almacenamiento.

Tous les motifs sont suffisants pour les plantes à vendre à Sunstech, pero es que además en su interior une antenne Bluetooth te permitirá sintonizar desde ordenadores; pasando por comprimés; hasta teléfonos móviles. De esta forma, ver contenidos de forma inalámbrica y disfrutar de tu música preferita desde plateformas como por ejemplo Spotify. Por lo tanto, este es un producto que tiene un aspecto bastante retro -lo que se debe especialmente debido a que su diseño en madera así lo permite- pero que ofrece opciones de uso muy actuales para que sea un buen centro de entretenimiento que puedes colocar dans le salon de casa.

Opciones importantes

En el apartado de sonido es important mencionar que este es un equipo que cuenta con un par de altavoces estéreo que tienen una potencia de salida de 2 W RMS cada uno de ellos. De esta forma, cubren bastante espacio sin muchos problemas y algo que nos parece realmente interesante es que aunque abuses del volumen no vas a aparecer prácticamente distorsión alguna. De todas formas, si esto te parece poco se incluye en este completo tocadiscos salida tipo RCA en la que podrás conectar amplificateurs externes que permiten aumentar de forma considérable la capacidad y definición de este tocadiscos.

Otras funcionalidades que son lamativas de este Sunstech PXR32 es que por un lado dispone de una función de auto apagado que detecta si llevas mucho tiempo sin utilizarlo y, si es así, se desconecta y deja de consumir energía. Además, no le falta una tapa que permite proteger los vinilos que colocas en el giradiscos evitando así cualquier problema. con ellos La verdad es que, como regalo para las navidades, este producto es excelente teniendo en cuenta la buena oferta que tiene ahora mismo.