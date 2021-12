Toccara Jones déclare que les banques Tyra ne peuvent pas être annulées en raison de la disparité salariale « ANTM »

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Toccara Jones se défend Tyra Banques d’être annulé pour ce que certains considèrent comme de l’exploitation sur « America’s Next Top Model » … en disant qu’il est irréaliste de payer les candidats.

L’ex-concurrent de « America’s Next Top Model » a déclaré à TMZ … Tyra n’a rien fait de mal en collectant un gros chèque de paie lors de l’émission de longue date du concours de mannequins alors que les filles ne recevaient qu’un per diem de 40 $ et aucun résiduel.

Toccara dit que c’est comme ça que les choses se passent dans l’industrie du mannequinat… et elle dit que c’est du jamais vu pour les gens d’être payés pour participer à un concours… parce que le but d’un concours est de gagner et d’obtenir le prix en argent.

L’exposition ‘ANTM’ a certainement fonctionné pour Toccara, même si elle a eu ses propres difficultés lors de la saison 3 … en partie parce qu’elle était un mannequin de grande taille.

Tyra et ‘ANTM’ sont ramenés sous le microscope après qu’un fan de l’émission soit devenu viral cette semaine en évoquant le fait que Tyra a touché un énorme salaire en tant que juge alors que les mannequins recevaient des restes.

‘ANTM’ alun Sarah Hartshorne a tweeté la plainte du fan, affirmant que les mannequins n’avaient pas de résidus et devaient payer leur propre nourriture pendant le spectacle.

Toccara dit que les 40 $ étaient un per diem … et qu’elle n’a aucun problème avec le manque de résidus pour son temps d’antenne … nous expliquant comment l’émission donne aux modèles un tremplin pour éventuellement décrocher un concert avec un bon salaire.